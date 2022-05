ASD karate Italy di Petrignano e di Pila, atleti protagonisti ai campionati nazionali preagonisti di Rimini

Quando l’impegno e la voglia di migliorare, senza dimenticare che lo sport non fa bene solo al corpo, ma anche alla mente i successi arrivano, ora è toccato a queste brave e questi bravi ragazzi. Loro che sanno come ci si deve impegnare e che nessun risultato deve essere dato per scontato.

di Claudia Maria Travicelli

Sabato 23 e Domenica 24 Aprile nell’l’RDS Stadium di Rimini si sono svolti i Campionati Nazionali Fesik Preagonisti per le classi di età fino ai 14 anni, tanta è stata l’emozioni per i partecipanti atleti del Karate Italy Petrignano, per gli insegnanti Elisa Tentellini e Gabriele Galluppi e diciamocela tutta anche per i genitori e i parenti.

Erano presenti oltre ottanta società sportive giunte da tutta Italia, con tanta voglia di fare bene e di vincere c’erano anche 10 ragazze e ragazzi, atleti che si allenano con grande impegno nella palestra sita in Petrignano di Assisi diretta da Simonetta Lungo (Karate Italy Petrignano e Marsciano), lei che vanta nella sua carriera quattordici ori italiani, sei europei e sei mondiali. Una carriera che ora Simonetta Lungo continua come coach della nazionale e delle sue palestre, negli anni nella sua palestra di Petrignano ha formato generazioni di karateka, alcuni di questi sono arrivati alle vette europee.

Hanno gareggiato tutti per la specialità del Kata, un esercizio individuale che rappresenta un combattimento reale contro più avversari immaginari. Va ricordato che la parola Kata nell’antichità assumeva il significato di simbolo per enfatizzarne il contenuto spirituale, in seguito assunse il significato più semplice di forma.

Gli atleti DELL’ASD KARATE ITALY DI PETRIGNANO, accompagnati dai bravi e pazienti insegnanti sono risultati vincenti sia per i meriti sportivi, sia per quelli comportamentali.

Chi sono allora le nostre vincitrici e i nostri vincitori?

ELEONORA SORDINI cat 13/14 anni (cinture blu/marroni/nere) MEDAGLIA D’ORO e quindi titolo di Campionessa Nazionale nella sua categoria.

GIADA TRUJILLO cat 11/12 anni (cinture bianco/gialle) MEDAGLIA D’ARGENTO.

LAURA MANTOVANI cat 11/12 anni (cinture blu/marroni/nere) MEDAGLIA DI BRONZO.

LISA MILORDINI cat 6/8 anni (cinture bianco/gialle) MEDAGLIA DI BRONZO.

CELESTE AYSUN ATAC cat 9/10 anni (cinture bianco/gialle) QUARTO POSTO.

NIDAA BEN RAMY cat 11/12 anni (cinture blu/marroni/nere) QUINTA CLASSIFICATA.

GIOVANNI SARGENI cat 13/14 anni (cinture blu/marroni/nere) MEDAGLIA D’ARGENTO.

THOMAS PERINI cat 9/10 anni (cinture arancio/verdi) MEDAGLIA D’ARGENTO.

LEONARDO BRACHINI cat 11/12 anni (cinture arancio/verdi) MEDAGLIA DI BRONZO.

DAMIANO PASTORELLI cat 6/8 anni (cinture bianco/gialle) QUARTO CLASSIFICATO.

Complimenti per questo weekend di grande prestigio per la sezione DEL’ASD KARATE ITALY DI PETRIGNANO E DI PILA, che ha partecipato con i suoi giovani atleti al Campionato Nazionale Preagonisti organizzato dalla FESIK, presso la prestigiosa sede RDS STADIUM di di Rimini, riservato alle categorie di atleti da 6 a 14 anni.

A voi tutti “Onegai Shimasu”, “Arigatoo gozaimashita”.

Ragazze e ragazzi buon cammino,

