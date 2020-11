4 novembre, cerimonia riservata e senza pubblico

Domani avrà luogo, ad Assisi centro e in tutte le frazioni, la cerimonia commemorativa del 4 Novembre 2020, in ricordo dei caduti di tutte le guerre, 102° Anniversario della vittoria e Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

A causa dell’emergenza sanitaria quest’anno l’onore ai caduti e la visita ai monumenti con l’apposizione di una corona di alloro saranno resi in modalità riservata e limitata alle figure istituzionali rappresentative dell’amministrazione comunale oltre alla polizia municipale con il gonfalone.

Sarà il Sindaco Stefania Proietti, in rappresentanza dell’amministrazione e di tutti i cittadini, a deporre, in omaggio ai caduti, la corona presso i monumenti di ASSISI CENTRO, PORZIANO, ARMENZANO, SAN VITALE, CAPODACQUA, RIVOTORTO, CASTELNUOVO, TORDANDREA, SANTA MARIA DEGLI ANGELI, TORDIBETTO, PALAZZO, SAN GREGORIO, TORCHIAGINA e PETRIGNANO. Prima ci sarà un minuto di silenzio e raccoglimento in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà di noi tutti.

Quest’anno, come detto, la cittadinanza e le scuole non possono essere invitate alle celebrazioni per gli ovvi motivi di rispetto delle misure di sicurezza, per cui non ci saranno nemmeno cortei per raggiungere i monumenti e i cippi ma soltanto una breve visita da parte dell’autorità comunale in rappresentanza dell’intera città.

“La commemorazione – afferma il sindaco – si svolgerà in forma sobria e senza la presenza del pubblico per la particolare situazione dell’emergenza Covid che sta attraversando, purtroppo, anche la nostra città, a malincuore sono costretta a chiedere ai cittadini di non partecipare fisicamente. Vi chiedo però di essere ancor più presenti, moralmente, in questo momento in cui celebriamo il nostro Paese e le forze armate, che sono al fronte anche in questa pandemia. E’ per questo che abbiamo deciso di essere presenti davanti a ciascuno di quei luoghi – senza tralasciare nessun monumento della nostra Città – che ricordano coloro che sono caduti per difendere la patria e simboleggiano il grande ruolo delle forze armate. Oggi più che mai abbiamo bisogno di essere saldi nei valori fondanti della nostra Patria.”