Accoglienza e Turismo: Assisi fa rete e lancia nuove strategie

Il monito di Dall’Ara: “La sfida è trattare i turisti come invitati e non come consumatori”

“Accoglienza significa non trattare i turisti come consumatori, ma come persone invitate, che viaggiano e vogliono vivere emozioni ed esperienze, creando per loro un clima di benvenuto, ascolto, relazione e scoperta”. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal professor Giancarlo Dall’Ara, uno dei massimi esperti in Italia di marketing e accoglienza nei borghi, intervenuto ieri ad Assisi a un incontro di formazione e confronto con operatori del turismo, promosso dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune.

Il docente ha portato diversi esempi e dato vari consigli per migliorare il sistema dell’accoglienza turistica, invitando a “non turisticizzare”, ad alzare il livello e lo sguardo, ad essere più attenti all’immagine e alla comunicazione, a offrire agli ospiti esperienze stimolanti e da raccontare con il classico passa parola e con strumenti digitali, per fare in modo che i turisti stessi diventino i primi promoter e alleati della città che visitano.

All’evento – intitolato “Accoglienza, nuovo paradigma del marketing turistico” – hanno partecipato circa 130 persone, fra cui anche diversi addetti ai lavori di altre città del territorio regionale. L’obiettivo era fare il punto della situazione sul turismo nella città serafica e illustrare agli operatori strategie e strumenti messi in campo dal Comune sul fronte dell’accoglienza e della promozione turistica.

I lavori sono iniziati con i saluti del sindaco Stefania Proietti, che ha evidenziato come l’obiettivo prioritario sia quello di proporre “un’Assisi per tutti, cioè una città aperta, accogliente e inclusiva”. L’assessore al Turismo e marketing territoriale, Fabrizio Leggio, ha espresso “soddisfazione per la grande partecipazione all’incontro, che è stato molto proficuo” e annunciato che “iniziative del genere verranno proposte in maniera continuativa, per fare sempre più rete con gli operatori del turismo”.

La dirigente dell’ufficio Turismo e marketing territoriale, Patrizia Laloni, ha illustrato dati relativi al valore tributario ed economico dell’imposta di soggiorno ad Assisi, che nel 2023 ha registrato 1,4 milioni di presenze turistiche. Il responsabile dell’ufficio, Giulio Proietti Bocchini, ha spiegato come è composta la struttura comunale che si occupa di turismo, le competenze, i progetti in cantiere e le prospettive future, che vedono la città essere al centro di una serie di sfide importanti. Fabiola Gentili, del settore comunicazione dell’ufficio, ha illustrato strumenti, azioni, strategie e obiettivi relative al piano di comunicazione e promozione turistica.