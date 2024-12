Arte e Natale si incontrano ad Assisi in piazza del Comune

Arte e Natale – La città di Assisi ospiterà un evento culturale di rilievo, “L’Arte sotto l’Albero”, nei pomeriggi del 7 e 8 dicembre 2024. La Piazza del Comune, centro nevralgico della città umbra, sarà la cornice ideale per un’esperienza immersiva che combina arte contemporanea e tradizione natalizia.

A dirigere l’evento saranno la storica e critica d’arte Mattea Micello e l’artista umbra Giuliana Baldoni, che ricopre il ruolo di Art Director. L’iniziativa prevede la presentazione delle opere direttamente in piazza, dove gli artisti coinvolti dialogheranno con il pubblico, offrendo un’opportunità unica per comprendere e approfondire il significato delle loro creazioni.

Il critico d’arte Mattea Micello guiderà i presenti in una lettura approfondita delle opere, svelandone i linguaggi e i significati nascosti. Il coinvolgimento diretto degli spettatori sarà un elemento centrale dell’evento, che punta a stimolare una riflessione sulla creatività contemporanea e il suo ruolo nella vita quotidiana.

Le telecamere di Alessandro Mastrini, di Teleroma 2, documenteranno l’intera manifestazione. I contenuti registrati saranno successivamente pubblicati su YouTube, garantendo una più ampia diffusione anche al di fuori del territorio locale.

Calendarietto dell’evento

Luogo : Piazza del Comune, Assisi

: Piazza del Comune, Assisi Titolo : L’Arte sotto l’Albero

: L’Arte sotto l’Albero Date : 7 e 8 dicembre 2024

: 7 e 8 dicembre 2024 Orario: Pomeriggio

Secondo gli organizzatori, Micello e Baldoni, eventi come questo sono essenziali per avvicinare il grande pubblico all’arte contemporanea, rendendo accessibili contenuti culturali spesso percepiti come elitari. La manifestazione intende valorizzare le opere esposte in un contesto unico, come quello storico e spirituale di Assisi, creando un dialogo suggestivo tra passato e presente.

Inoltre, l’iniziativa mira a sottolineare l’importanza dell’arte come dono natalizio: sotto l’albero, un’opera d’arte può rappresentare un regalo simbolico, duraturo e ricco di significati. Il messaggio degli organizzatori è chiaro: l’arte non è solo decorazione, ma anche una forma di connessione emotiva e culturale che trascende il tempo.

Ogni opera presentata sarà un invito alla riflessione, un’occasione per perdersi nella bellezza e riscoprire il legame tra il sé e il mondo circostante. “L’Arte sotto l’Albero” vuole essere una celebrazione non solo del Natale, ma anche della capacità dell’arte di ispirare e unire le persone.

In una città come Assisi, dove la storia si intreccia con la spiritualità, questo evento rappresenta un momento di incontro tra innovazione e tradizione. Un’esperienza che, come sottolineano gli organizzatori, ambisce a lasciare un’impronta duratura nella memoria di chi vi partecipa.