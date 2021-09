Assemblea Nazionale Elettiva Fratres alla Domus Pacis di Assisi

L’Assemblea Nazionale Fratres Elettiva si terrà dal 3 al 5 Settembre 2021 presso l’Hotel Domus Pacis Assisi a Santa Maria degli Angeli. Purtroppo, sia per il tenore elettivo dell’assise sia per il contesto ancora pandemico nel quale viene effettuata, che comporta scaglionamenti e procedure di sicurezza straordinarie, i tempi e gli spazi per l’intervento saranno contingentati per cui:

• Venerdì 3 Settembre dalle ore 18 alle ore 19, un aperitivo nella sala dell’Hotel riservata riservata alla Presidenza Assembleare anche per poter approfondire la nostra conoscenza;

• i saluti all’assise si potranno tenere dalle ore 11.30 del 4 Settembre al termine del momento di confronto e dibattito “L’approccio delle OdV al cambiamento del Terzo Settore” oppure dalle ore 18.00, al termine al termine del momento di confronto e dibattito “L’insegnamento della pandemia al Volontariato del Dono ” presso il Teatro Le Stuoie dell’Hotel. Ambedue i momenti saranno trasmessi in streaming associativo e videoregistrati.

• Momenti conviviali si terranno alle ore 13 ed alle ore 20.15 del 4 Settembre presso il ristorante dell’Hotel;

• al concerto del Progetto Interassociativo ed Interistituzionale “Le Note del Dono” con Giulia Mazza, Enrico Capuano, le testimonianze dei riceventi e delle associazioni ed istituzioni in collegamento che sarà trasmesso alle ore 21.30, in Diretta YouTube,

Sabato 4 Settembre dal Teatro Le Stuoie dell’Hotel Domus Pacis Assisi (PG), al link https://www.youtube.com/watch?v=QQwFjXy0oPY alla Santa Messa che sarà celebrata Domenica 5 Settembrealle ore 11.30 nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola (adiacente all’Hotel).

Per motivi logistici e sanitari la partecipazione in presenza agli eventi è possibile unicamente con la certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Chi non la dovesse avere e non potesse provvedere ad un test autonomamente, potrà fruire del servizio di test rapido anti Covid, offerto dalla Consociazione Nazionale Fratres in collaborazione con i locali Misericordia e Gruppo Fratres, che potrà essere effettuato dalle ore 14 alle 19 del venerdì, dalle ore 9 alle 19 del sabato e dalle ore 9 alle ore 11 della domenica in un ambulatorio mobile con medico qualificato che sosterà nel parcheggio della struttura.

In attesa di riscontro, da effettuare rispondendo alla presente comunicazione oppure contattando il Coordinatore Fratres di Perugia e provincia, Vittorio Aisa (Cellulare 3404814360), porgiamo i più cordiali saluti,