Assisi aderisce a “M’illumino di meno 2025” con il buio sulla Rocca

Assisi aderisce – Il 16 febbraio, il Comune di Assisi parteciperà alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, aderendo all’iniziativa “M’illumino di meno 2025”, promossa da Rai Radio2 attraverso la trasmissione Caterpillar.

Come segno concreto di sensibilizzazione, dal tramonto fino all’alba, le luci della Rocca Maggiore verranno spente. Questo intervento, oltre a ridurre il consumo di energia, punta a coinvolgere la cittadinanza nella promozione di comportamenti sostenibili e responsabili nei confronti dell’ambiente.

L’adesione all’iniziativa rientra nelle politiche dell’amministrazione comunale in tema di efficienza energetica e rispetto ambientale. Il sindaco facente funzioni Valter Stoppini e l’assessore all’ambiente Veronica Cavallucci hanno ribadito l’importanza di azioni concrete per il risparmio energetico, sottolineando che nel territorio sono in corso interventi per migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica.

In particolare, il Comune sta completando la sostituzione delle vecchie lampade con sistemi a tecnologia LED, che garantiscono un minore consumo energetico, una maggiore durata e una migliore qualità della luce. Queste soluzioni, oltre a ridurre la spesa pubblica, contribuiscono a una maggiore sicurezza nelle strade e negli spazi urbani.

Un’altra iniziativa in fase di realizzazione è la costituzione della prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi, promossa dal Comune. Questo progetto mira a favorire la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali per la comunità. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia per contrastare la povertà energetica e incentivare l’autoconsumo di energia pulita.

L’evento del 16 febbraio si pone quindi come un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del risparmio energetico e dell’uso consapevole delle risorse, in linea con le politiche ambientali adottate dal Comune. L’amministrazione continuerà a promuovere azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale e favorire uno sviluppo sostenibile del territorio.