Assisi e Perugia al centro di dibattiti, storia e cultura

Quattro eventi tra memoria industriale, geopolitica e teatro

Il territorio compreso tra Assisi e Perugia si prepara a ospitare una serie di importanti appuntamenti culturali, storici e sociali tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio 2026. Il calendario prevede quattro distinte iniziative che spazieranno dall’approfondimento dell’economia locale ai dibattiti di geopolitica internazionale, fino alla valorizzazione delle tradizioni teatrali del territorio.

Il ciclo di incontri si aprirà lunedì 29 giugno alle ore 21:00 a Santa Maria degli Angeli, frazione del Comune di Assisi. La Sala Digipass del Palazzo Capitani del Perdono, situata in Piazza Garibaldi, farà da cornice alla conferenza intitolata “S. Maria degli Angeli: lo sviluppo industriale”. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Se’ de Jangeli se, vedrà la partecipazione del relatore Luigino Ciotti. L’intervento proporrà un excursus storico dal 1850 ai giorni nostri focalizzato sulla vita di circa cinquanta aziende industriali che hanno determinato il tessuto economico locale. L’analisi prenderà in esame le date di inizio e fine delle attività, il numero dei dipendenti e l’impatto di provvedimenti normativi e urbanistici come la Legge Speciale per Assisi e il Piano Regolatore Generale.

Il giorno successivo, martedì 30 giugno alle ore 17:30, l’attenzione si sposterà a Perugia presso la Sala Partecipazione della Regione Umbria per l’evento “CUBA NO ESTA’ SOLA”. L’iniziativa è promossa da AsiCuba Umbra e dal Coordinamento Disarmiamoli e prevede la presentazione di due volumi. Si tratta dell’opera “La dichiarazione dell’Avana” di Fidel Castro e del libro “Cuba. La Verità che non vi hanno raccontato” scritto da Luciano Vasapollo e Padre Alfonso Bruno. Oltre alla presenza in sala dei due autori, il programma include un collegamento telefonico con Sua Eccellenza Jorge Luis Cepero.

Le tematiche internazionali proseguiranno martedì 3 luglio alle ore 17:00 ad Assisi, all’interno della Sala della Conciliazione, con l’incontro dal titolo “COLOMBIA: LA COSTRUZIONE DELLA PACE E LE POLITICHE ANTIDROGA”. Il dibattito, incentrato sulle problematiche del Paese sudamericano a seguito della recente elezione di un presidente orientato a destra, è organizzato dalla Commissione Spirito di Assisi. All’evento interverranno il Ministro della Giustizia della Colombia Jorge Ivan Cuervo Restrepo e il Presidente della Commissione Spirito di Assisi Don Tonio Dell’Olio. È inoltre prevista la partecipazione di Ligia Quessep, Ambasciatrice della Colombia in Italia, e di Ivan Velasquez, Ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede.

Il programma si chiuderà sabato 4 luglio alle ore 20:00 a Costa di Trex con il momento dedicato all’intrattenimento e alla cultura locale. La Pro Loco Costa di Trex e il CVS presenteranno lo spettacolo teatrale “CINICCHIO DE ASISE”. La rappresentazione è liberamente ispirata al lavoro di Giuseppe Brizi e vedrà l’interpretazione sul palcoscenico dell’attrice Elvira Pompili.