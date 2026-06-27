Assisi e Perugia al centro di dibattiti, storia e cultura

Quattro eventi tra memoria industriale, geopolitica e teatro
Il territorio compreso tra Assisi e Perugia si prepara a ospitare una serie di importanti appuntamenti culturali, storici e sociali tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio 2026. Il calendario prevede quattro distinte iniziative che spazieranno dall’approfondimento dell’economia locale ai dibattiti di geopolitica internazionale, fino alla valorizzazione delle tradizioni teatrali del territorio.
Il ciclo di incontri si aprirà lunedì 29 giugno alle ore 21:00 a Santa Maria degli Angeli, frazione del Comune di Assisi. La Sala Digipass del Palazzo Capitani del Perdono, situata in Piazza Garibaldi, farà da cornice alla conferenza intitolata “S. Maria degli Angeli: lo sviluppo industriale”. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Se’ de Jangeli se, vedrà la partecipazione del relatore Luigino Ciotti. L’intervento proporrà un excursus storico dal 1850 ai giorni nostri focalizzato sulla vita di circa cinquanta aziende industriali che hanno determinato il tessuto economico locale. L’analisi prenderà in esame le date di inizio e fine delle attività, il numero dei dipendenti e l’impatto di provvedimenti normativi e urbanistici come la Legge Speciale per Assisi e il Piano Regolatore Generale.
Il giorno successivo, martedì 30 giugno alle ore 17:30, l’attenzione si sposterà a Perugia presso la Sala Partecipazione della Regione Umbria per l’evento “CUBA NO ESTA’ SOLA”. L’iniziativa è promossa da AsiCuba Umbra e dal Coordinamento Disarmiamoli e prevede la presentazione di due volumi. Si tratta dell’opera “La dichiarazione dell’Avana” di Fidel Castro e del libro “Cuba. La Verità che non vi hanno raccontato” scritto da Luciano Vasapollo e Padre Alfonso Bruno. Oltre alla presenza in sala dei due autori, il programma include un collegamento telefonico con Sua Eccellenza Jorge Luis Cepero.
Le tematiche internazionali proseguiranno martedì 3 luglio alle ore 17:00 ad Assisi, all’interno della Sala della Conciliazione, con l’incontro dal titolo “COLOMBIA: LA COSTRUZIONE DELLA PACE E LE POLITICHE ANTIDROGA”. Il dibattito, incentrato sulle problematiche del Paese sudamericano a seguito della recente elezione di un presidente orientato a destra, è organizzato dalla Commissione Spirito di Assisi. All’evento interverranno il Ministro della Giustizia della Colombia Jorge Ivan Cuervo Restrepo e il Presidente della Commissione Spirito di Assisi Don Tonio Dell’Olio. È inoltre prevista la partecipazione di Ligia Quessep, Ambasciatrice della Colombia in Italia, e di Ivan Velasquez, Ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede.
Il programma si chiuderà sabato 4 luglio alle ore 20:00 a Costa di Trex con il momento dedicato all’intrattenimento e alla cultura locale. La Pro Loco Costa di Trex e il CVS presenteranno lo spettacolo teatrale “CINICCHIO DE ASISE”. La rappresentazione è liberamente ispirata al lavoro di Giuseppe Brizi e vedrà l’interpretazione sul palcoscenico dell’attrice Elvira Pompili.
S. Maria degli Angeli: lo sviluppo industriale
Lunedì 29 giugno 2026, ore 21:00
Sala Digipass del Palazzo Capitani del Perdono, Piazza Garibaldi, S. Maria degli Angeli
La conferenza analizzerà l’evoluzione produttiva del territorio attraverso un dettagliato excursus cronologico dal 1850 a oggi.
Il relatore Luigino Ciotti guiderà il pubblico nella ricostruzione storica della vita di circa cinquanta aziende industriali locali.
Queste realtà imprenditoriali hanno costituito nel corso dei decenni il nucleo portante del tessuto economico del paese.
Nel corso della serata verranno illustrati i dati cronologici di inizio e fine attività e i dati storici sui flussi dei dipendenti.
Ampio spazio sarà dedicato all’esame delle grandi vicende urbanistiche e normative che hanno direzionato lo sviluppo locale.
I focus principali riguarderanno l’applicazione della Legge Speciale per Assisi e le変evoluzioni del Piano Regolatore Generale.
L’appuntamento offre una prospettiva documentata sulle trasformazioni sociali e commerciali della comunità angelana.
L’iniziativa è interamente promossa, curata e organizzata dai membri dell’associazione culturale “Se’ de Jangeli se…”.
L’incontro rappresenta un momento di fondamentale recupero della memoria storica e dell’identità lavorativa territoriale.
CUBA NO ESTA’ SOLA
Martedì 30 giugno 2026, ore 17:30
Perugia – Regione Umbria, Sala Partecipazione
L’evento si focalizzerà sulla presentazione di due importanti volumi dedicati alla storia e all’attualità dell’isola caraibica.
Il primo testo preso in esame sarà il saggio storico intitolato “La dichiarazione dell’Avana”, scritto da Fidel Castro.
La seconda opera presentata sarà “Cuba. La Verità che non vi hanno raccontato”, nata dal lavoro di ricerca editoriale.
Il volume in questione è stato redatto a quattro mani dal Professor Luciano Vasapollo e da Padre Alfonso Bruno.
Entrambi i coautori parteciperanno di persona alla conferenza per dialogare con il pubblico presente in sala.
Il programma della giornata prevede inoltre un intervento in diretta mediante collegamento telefonico istituzionale.
È infatti confermato il contributo nel corso del dibattito da parte di Sua Eccellenza Jorge Luis Cepero.
L’iniziativa è interamente promossa e strutturata dai membri di AsiCuba Umbra insieme al Coordinamento Disarmiamoli.
Un’occasione di studio e dibattito rivolta alla cittadinanza per esaminare dinamiche storiche e scenari internazionali.
COLOMBIA: LA COSTRUZIONE DELLA PACE E LE POLITICHE ANTIDROGA
Martedì 3 luglio 2026, ore 17:00
Assisi – Sala della Conciliazione
L’incontro analizzerà i due nodi strutturali del Paese sudamericano relativi ai percorsi di pace e alle strategie di contrasto alla droga.
Il dibattito si inserisce nel contesto politico successivo alla recente elezione in Colombia di un presidente orientato a destra.
L’ordine del giorno prevede l’intervento del Ministro della Giustizia della Colombia, Jorge Ivan Cuervo Restrepo.
Al tavolo dei relatori siederà inoltre Don Tonio Dell’Olio, in qualità di Presidente della Commissione Spirito di Assisi.
Il focus internazionale vedrà il coinvolgimento diretto e la partecipazione di due figure della diplomazia estera.
Saranno presenti Ligia Quessep, Ambasciatrice della Colombia in Italia, e Ivan Velasquez, Ambasciatore presso la Santa Sede.
I contributi istituzionali esamineranno i programmi di rinvigorimento democratico e le riforme normative in atto nel Paese.
La gestione e l’organizzazione complessiva dell’appuntamento sono affidate interamente alla Commissione Spirito di Assisi.
L’evento costituisce un importante momento istituzionale di monitoraggio geopolitico e di confronto sui diritti sociali.
CINICCHIO DE ASISE
Sabato 4 luglio 2026, ore 20:00
Costa di Trex
Il borgo ospiterà l’evento teatrale estivo notturno intitolato specificatamente ed esplicitamente “Cinicchio de Asise”.
La produzione artistica programmata è liberamente ispirata alle opere e ai testi redatti da Giuseppe Brizi.
La messinscena sul palcoscenico vedrà come interprete ed esecutrice principale l’attrice Elvira Pompili.
L’opera rappresenta un momento di espressione artistica focalizzato sulle radici e sul folklore della comunità locale.
L’evento si inserisce nel quadro delle attività estive volte a valorizzare l’intrattenimento nei centri minori del territorio.
La pianificazione logistica e organizzativa è gestita in sinergia dai volontari della Pro Loco Costa di Trex.
La manifestazione vede inoltre la cooperazione attiva e il supporto dei componenti dell’associazione CVS.
L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza e agli appassionati della drammaturgia popolare.
La serata unisce l’animazione territoriale alla riscoperta dei legami culturali e ricreativi della tradizione assisana.
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