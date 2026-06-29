Assisi illumina Torre del Popolo per la sclerosi sistemica rara

Luce viola ad Assisi per sensibilizzare sulla sclerodermia rara
La Torre del Popolo di Assisi si illuminerà di viola nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2026 in occasione della XVII Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica e punta ad aumentare la consapevolezza su una malattia rara che, pur interessando migliaia di persone in Italia, continua a essere poco conosciuta e spesso diagnosticata con ritardo.
L’adesione dell’Amministrazione comunale rappresenta un gesto simbolico di partecipazione alla campagna di sensibilizzazione dedicata alla sclerodermia, una patologia cronica del tessuto connettivo che richiede particolare attenzione sia sul piano della prevenzione sia su quello dell’assistenza sanitaria.
Un monumento simbolo per richiamare l’attenzione
L’illuminazione della Torre del Popolo vuole trasformare uno dei luoghi più rappresentativi della città in un punto di riferimento per una campagna di informazione rivolta ai cittadini. Attraverso la luce viola, Assisi aderisce all’iniziativa nazionale che coinvolge enti locali e istituzioni con l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica su una malattia rara e sulle difficoltà che ancora caratterizzano il suo percorso diagnostico.
La scelta di illuminare un monumento storico rende immediatamente riconoscibile il messaggio della campagna e contribuisce a diffondere una maggiore conoscenza della sclerosi sistemica, favorendo la riflessione sull’importanza della diagnosi precoce e della presa in carico dei pazienti.
L’impegno nella campagna di sensibilizzazione
L’iniziativa promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica mira a far conoscere una patologia che presenta un’elevata incidenza nell’ambito delle malattie rare e che continua a richiedere un forte impegno sul fronte della ricerca scientifica.
La campagna richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire un accesso equo ai servizi sanitari, favorendo percorsi assistenziali adeguati e una maggiore diffusione delle competenze professionali dedicate alla gestione della malattia. Accanto alla ricerca, viene sottolineata anche l’importanza della formazione continua degli operatori sanitari, considerata uno degli strumenti fondamentali per migliorare il riconoscimento tempestivo della patologia.
Il significato del colore viola
Il viola rappresenta il simbolo scelto per questa giornata perché richiama il fenomeno di Raynaud, comunemente identificato con l’espressione “mani fredde e dita viola”. Si tratta del principale segnale che può precedere la comparsa della sclerosi sistemica e di altre malattie del tessuto connettivo.
Questo sintomo viene spesso sottovalutato, ma può costituire un importante elemento di allarme. Una sua corretta valutazione può favorire l’individuazione della malattia nelle fasi iniziali, consentendo un percorso diagnostico più rapido e accurato.
La campagna di sensibilizzazione intende quindi diffondere una maggiore conoscenza di questo campanello d’allarme, affinché cittadini e operatori sanitari possano prestare la dovuta attenzione ai primi segnali clinici.
L’importanza della diagnosi precoce
Uno degli obiettivi principali della Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica è promuovere una maggiore consapevolezza sulle difficoltà che ancora accompagnano il riconoscimento della malattia. La tempestività della diagnosi rappresenta infatti uno degli aspetti più rilevanti per l’avvio dei percorsi di cura e per una gestione appropriata della patologia.
L’iniziativa evidenzia anche la necessità di rafforzare l’informazione rivolta alla popolazione, affinché sintomi inizialmente considerati poco significativi possano essere riconosciuti come possibili indicatori di una condizione che richiede approfondimenti specialistici.
Attraverso l’illuminazione della Torre del Popolo, Assisi partecipa dunque alla XVII Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica sostenendo una campagna che pone al centro prevenzione, conoscenza, ricerca scientifica e attenzione verso le persone che convivono con questa malattia rara. L’iniziativa contribuisce a mantenere alta l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce, dell’accesso ai servizi sanitari e dello sviluppo delle competenze necessarie per affrontare in modo sempre più efficace la sclerodermia.
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