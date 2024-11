Assisi lancia campagna per turismo natalizio, “Sì Assisi”

Assisi lancia campagna – È on air dal 21 novembre la campagna di comunicazione dedicata alla promozione del turismo invernale 2024-2025 nella città di Assisi. Firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa, su incarico del Comune, la campagna punta a raccontare la varietà e la ricchezza delle attività in programma per le feste di Natale e di fine anno, posizionando Assisi come capitale del turismo a 360 gradi, ricca di attrattive per tutti i visitatori.

Obiettivo della campagna

Il progetto sviluppa in chiave visiva natalizia la campagna “Sì Assisi”, lanciata la scorsa estate con fondi del bando indetto dal Ministero del Turismo per il rilancio turistico di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. L’obiettivo è valorizzare Assisi come destinazione turistica ideale per le festività, non solo per l’esperienza religiosa, ma per natura, bellezza, arte, musica e cultura.

Creatività natalizia

L’idea creativa della campagna è la declinazione “natalizia” di quella studiata per il turismo estivo: nel nome stesso di Assisi, che al centro ha un “Si”, c’è la risposta a tutto ciò che si possa desiderare per un’esperienza memorabile, soprattutto a Natale, quando la città diventa ancora più magica. La campagna evidenzia come Assisi dica “Sì” a tutti, sia che la si visiti da soli, in coppia o in famiglia, offrendo luci, mercatini, trenini festosi e maestosi alberi addobbati.

Elemento visivo distintivo

Il “Si” di Assisi diventa l’elemento visivo che caratterizza e rappresenta in modo unico la campagna, conferendole un’identità forte e distintiva, con la comunicativa e la sintesi di un logo. “Proseguiamo con la strategia di promozione e comunicazione nazionale – afferma l’assessore al turismo, Fabrizio Leggio – con l’obiettivo di consolidare definitivamente Assisi fra le mete turistiche più importanti del periodo natalizio”.

Multicanalità della campagna

La campagna, in corso fino ai primi di gennaio 2025, è multicanale, diffusa su web, canali social e mezzi tradizionali. Prevede una pianificazione mirata nel circuito di affissione delle metropolitane di grandi città italiane come Roma e Milano, l’utilizzo di impianti sul territorio umbro e una content strategy nei canali social ufficiali della promozione turistica del Comune di Assisi.

Rafforzare il brand “Sì Assisi”

L’iniziativa rafforza e rilancia il brand iconico “Sì Assisi”, lanciato la scorsa primavera, che ha reso la città protagonista come luogo ideale di vacanza in ogni periodo dell’anno, offrendo opportunità straordinarie per diversi target di turisti. “La campagna punta a consolidare Assisi fra le mete turistiche più importanti del periodo natalizio”, conclude Leggio.

Conclusioni

La campagna di promozione del turismo invernale ad Assisi, firmata Armando Testa, mira a far conoscere la città come destinazione natalizia di primo piano, ricca di attività e attrattive per tutti. La strategia multicanale e l’approccio creativo distintivo ne fanno un’iniziativa di grande impatto, destinata a consolidare il ruolo di Assisi nel panorama turistico nazionale ed internazionale.