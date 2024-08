“Assisi per tutti”: il progetto diventa definitivo

Assisi – Il progetto “Assisi per tutti”, avviato in via sperimentale l’ultimo fine settimana di marzo, è ora diventato organico e definitivo. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a rendere la città più inclusiva e accessibile per tutti, in particolare per le persone con difficoltà motorie.

Il servizio, completamente gratuito, permette agli utenti di raggiungere Piazza San Francesco e visitare le due Basiliche, oppure di spostarsi dal parcheggio di Porta Nuova fino a Largo Properzio. L’amministrazione comunale ha deciso di rendere permanente il progetto “Assisi per tutti” anche in vista di eventi importanti come il Giubileo del 2025 e le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Il servizio è attivo nei giorni festivi e gestito dall’associazione Misericordia, che mette a disposizione un automezzo con personale sanitario. Il veicolo è operativo dalle 10 alle 17 presso il parcheggio Giovanni Paolo II e offre trasporto gratuito fino all’ingresso della Basilica di San Francesco. Per richiedere il servizio, basta telefonare ai numeri +39 329 2609426 o +39 329 2609422 nei giorni in cui è attivo. Per informazioni generali, è possibile contattare lo IAT (Ufficio informazioni e accoglienza turistica) al numero +39 075 8138680 – 681, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Il sindaco Stefania Proietti ha dichiarato: “Assisi deve essere aperta e fruibile da tutti. L’attuazione di questo progetto si propone di superare le barriere architettoniche e migliorare la fruizione dei nostri luoghi, rendendoli accessibili a tutti, inclusi anziani e genitori con bambini in passeggino”.

L’assessore alle politiche per l’accessibilità Paolo Mirti ha aggiunto: “Abbiamo fortemente voluto realizzare il progetto ‘Assisi per tutti’ perché siamo convinti che la bellezza della città debba poter essere ammirata da tutte le persone. Questo servizio rientra in una visione più ampia dell’amministrazione sulla mobilità e la vivibilità della città”.

Il progetto “Assisi per tutti” è interamente finanziato dal Comune, che ha stanziato risorse per 50 mila euro. L’iniziativa ha ricevuto un notevole apprezzamento dagli utenti, che ora possono godere delle bellezze di Assisi senza ostacoli.

Il progetto “Assisi per tutti” rappresenta un passo importante verso una città più inclusiva e accessibile, in linea con la visione dell’amministrazione comunale di Assisi.