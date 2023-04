Assisi, ‘Progetto PG! Protagonismo ai giovani’, al via il laboratorio di musica

Si è tenuto, ad Assisi l’open day del primo laboratorio di Song Writing Fai la Trap che rientra nel ‘Progetto PG! Protagonismo ai giovani’, volto a combattere il disagio giovanile, finanziato da UPI Unione Province Italiane e che vede la Provincia di Perugia in qualità di soggetto capofila in partenariato con soggetti non-profit del territorio e con il supporto del Comune di Perugia in qualità di Associato di progetto.

Il laboratorio è gratuito ed è aperto a tutti i giovani dai 14 anni in su e si terrà dal 26 aprile, per sette mercoledì consecutivi, dalle 15 alle 17 alla Stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Questi incontri saranno un’occasione per imparare a tirare fuori pensieri ed emozioni, si capirà come si costruisce una base musicale, il ritmo, i tempi, le sonorità, dando ampio spazio alla fantasia e all’ispirazione.

All’open day erano presenti la Presidente della Provincia di Perugia, rappresentanti dell’Associazione culturale St.Art, presidente Vincenzo Cerquiglini, che conduce il laboratorio, e VI.VA. Partecipazione e Solidarietà Aps Ets con il presidente Luigi Marini, che supporta lo svolgimento dei laboratori con propri educatori e psicologi.

Il luogo dove si svolge il Laboratorio è l’ala sinistra della Stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli che l’Associazione VI.VA. ha recentemente riqualificato con un intervento di rigenerazione urbana per realizzare iniziative di benessere psicosociale per i giovani e per tutta la comunità.

Nel corso i questi incontri insieme a Dj, parolieri e musicisti esperti, i partecipanti realizzeranno un videoclip che darà voce e musica alle idee condivise. Il brano verrà poi diffuso sui social, sul sito internet del progetto e anche in radio.

In totale sono tre i laboratori gratuiti in programma nell’ambito del Progetto e verranno svolti nel periodo maggio – settembre 2023 nelle città di Perugia, Assisi e Spoleto: SongWriting-fai la trap!, Il mio corpo parla, Jazz4Soul.

‘Progetto PG! Protagonismo ai giovani’ prevede attività che coinvolgeranno una popolazione giovanile eterogenea, formata da giovani cittadini e giovani ospiti di centri diurni e residenziali.

Beneficiari diretti sono circa 100 persone in fascia d’età 14-35 anni, intercettate

secondo due diverse modalità: coloro che frequentanti centri diurni e/o residenziali, portatori di diversi tipi di disagio, i quali verranno indicati direttamente dalle strutture alle quali sarà proposta l’attività (numero previsto, 30) e tutti i giovani che vorranno partecipare. Questi ultimi verranno informati mediante una campagna di promozione delle attività, gratuite, veicolata attraverso i social media, le scuole e i luoghi aggregativi delle città in cui il progetto insisterà. Le scuole saranno, infatti, il bacino d’utenza maggiormente coinvolto, per coinvolgere i beneficiari (numero previsto, 70).

Capofila del Progetto è la Provincia di Perugia, il partenariato è composto da: Coop. Sociale ASAD; Coop. Sociale Il Cerchio; Associazione Culturale Scuola di Musica “Piano Solo”; APS Dance Gallery; Associazione culturale St.Art.; VI.VA. Partecipazione e Solidarietà Aps Ets.

Obiettivo generale del progetto è offrire ai giovani una serie di attività laboratoriali che possano essere lo strumento per costruire benessere mentale e fisico, per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, creare occasioni di scambio peer to peer e innalzare il livello di acquisizione delle soft skills (comunicazione efficace e assertiva, lavoro di gruppo, intelligenza emotiva, creatività, lateral thinking, pensiero critico).

Per info e prenotazioni: 075 969 8534