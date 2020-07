Chiama o scrivi in redazione

Atomizzatore dall’azienda Cormik alla Protezione civile di Assisi

U

n atomizzatore del tipo Echo mb 5810 è stato regalato dall’azienda Cormik Spa di Altavilla Vicentina al Gruppo comunale della Protezione civile di Assisi, grazie all’interessamento dell’agente di zona Graziano Mazzoli. Il gradito strumento potrà essere utilizzato per disinfestare ampie zone, come le aree giochi dei giardini pubblici del territorio comunale. Il sindaco Stefania Proietti, insieme all’assessore Veronica Cavallucci e al responsabile del Gruppo Protezione Civile Gabriele Valecchi, ha ringraziato l’azienda Cormik e l’agente di zona Mazzoli per il dono dell’atomizzatore.