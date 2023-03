Auguri del vescovo Sorrentino a Papa Francesco per i suoi primi dieci anni di Pontificato

“Auguri Santo Padre per questi dieci anni di servizio alla Chiesa universale. Le faccio gli auguri a nome di questa Chiesa di Assisi che le vuole tanto bene; perché avendo scelto il nome di Francesco in qualche modo la sentiamo di casa e vediamo nel suo stile, nel suo discorso pastorale, nella sua passione ecclesiale qualcosa che davvero somiglia a quanto Francesco d’Assisi sentì per la Chiesa, mandato a ripararla dal Crocifisso di San Damiano”.

È questo uno dei passaggi del video-messaggio che il vescovo delle diocesi Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno ha inviato al Santo Padre in occasione del decimo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta il 13 marzo del 2013. Nel saluto, monsignor Sorrentino ringrazia il Papa per “il bene che fa” e gli augura di “poter continuare a lungo sulla strada di Gesù con la radicalità del messaggio di Francesco. Per questo preghiamo per lei – conclude il vescovo – l’ascoltiamo, la seguiamo e le vogliamo tanto bene. Auguri Santo Padre”.