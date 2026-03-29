Autismo al Serafico di Assisi l’esame diventa gioco ludico

Il nuovo metodo di cura a Assisi per i piccoli pazienti

La medicina moderna si confronta oggi con una sfida che va oltre la semplice somministrazione di cure tecniche, focalizzandosi sull’accessibilità reale per i soggetti più vulnerabili. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, fissata per il 2 aprile, emergono i risultati di una sperimentazione condotta presso il Serafico di Assisi. L’istituto, punto di riferimento per la riabilitazione di giovani con disabilità complesse, ha perfezionato un protocollo di desensibilizzazione volto a rendere possibile l’esecuzione dell’elettroencefalogramma attraverso una trasformazione simbolica dell’atto medico. Per un bambino che vive la condizione dell’Autismo, un esame neurologico di routine può rappresentare un trauma insormontabile a causa della stimolazione sensoriale invasiva e della necessità di restare immobili in ambienti estranei.

Il protocollo della piscina immaginaria come cura emotiva

Il fulcro dell’innovazione risiede nel cosiddetto gioco della piscina, una strategia clinica che converte la cuffia degli elettrodi in un accessorio ludico necessario per un tuffo fantastico. Sotto la guida della dottoressa Ornella Ciccone, il percorso inizia una settimana prima della data fissata, permettendo al piccolo di esplorare l’ambulatorio di Assisi insieme ai genitori. La familiarizzazione con gli spazi, i suoni e gli operatori riduce l’ansia da prestazione e neutralizza la paura dell’ignoto. La cuffia viene inizialmente indossata per pochi istanti, aumentando il tempo di contatto in modo incrementale e rispettando rigorosamente i ritmi biologici ed emotivi del paziente, senza mai ricorrere a costrizioni fisiche o sedazioni farmacologiche.

Validazione scientifica e risultati del metodo applicato

L’efficacia di questo approccio è documentata nel paper scientifico pubblicato sulla rivista Psychiatria Danubina, che analizza come la prevedibilità degli stimoli riduca drasticamente le risposte di rifiuto. I dati raccolti dimostrano che la totalità dei minori coinvolti nel protocollo ha completato il video-EEG con successo, superando l’ipersensibilità cutanea e la resistenza ai dispositivi medici. Il coinvolgimento diretto dei caregiver risulta determinante per mantenere la continuità del gioco anche tra le mura domestiche, rafforzando la sicurezza del bambino attraverso la ripetizione non minacciosa delle sequenze cliniche.

Accessibilità e diritto alla salute per i pazienti fragili

L’esperienza umbra solleva una questione fondamentale sull’equità delle cure sanitarie. L’accessibilità non si limita alla rimozione delle barriere architettoniche, ma include la capacità del sistema di adattarsi alle esigenze psichiche dell’individuo. Il modello promosso dal centro di Assisi dimostra che l’ostacolo principale non risiede nella patologia del paziente, bensì nella rigidità delle procedure standardizzate. Trasformare un momento di stress in un’attività ricreativa significa garantire il diritto alla salute anche a chi percepisce il mondo esterno come una minaccia costante, trasformando la tecnica medica in un atto di profondo rispetto umano.