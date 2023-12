Avis Assisi Celebra il Natale con Donazioni Straordinarie

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di Assisi ha reso il periodo natalizio ancora più significativo con due giornate straordinarie di donazioni. Il 22 dicembre, nell’ambito della campagna “La vita è un dono”, 25 donatori, tra cui quattro militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno dimostrato la loro generosità in un momento di gioia. Avis Assisi ha voluto ringraziare non solo coloro che si sono presentati quel giorno, ma anche tutti i donatori attivi durante l’anno, compresi i commercianti e gli imprenditori che hanno abbracciato con entusiasmo questa nobile causa.

Il Presidente di Avis Assisi, Avv. Gianmatteo Costa, ha espresso profonda gratitudine alle attività commerciali di Assisi, riconoscendo la generosità come un legame tangibile con la comunità. Nomi come CONAD SUPERSTORE “LE CAVE”, RISTORANTE BELLAVISTA, CTF MEDICAL, e altri hanno reso possibile questa giornata speciale, dimostrando un impegno condiviso per la vita. Anche l’istituto Alberghiero di Assisi è stato ringraziato per aver preparato deliziosi biscotti per i donatori.

La giornata ha incluso riconoscimenti speciali, come la consegna di una targa a Belli Rino, operatore del Punto di Raccolta di Assisi, in pensione dopo oltre 40 anni di dedizione ai donatori. Ma l’impegno di Avis Assisi non si è fermato qui.

Il 23 dicembre, circa 20 Assisi Runners si sono presentati al Sit di Perugia per contribuire alla nobile causa della donazione del sangue. Nonostante il loro solito silenzio elegante, Avis Assisi ha voluto sottolineare questo gesto sincero, riconoscendo che gli esempi parlano più delle parole.

In questo periodo festivo, Avis Assisi invita tutti coloro che possono a donare il proprio sangue, sottolineando che donare il sangue è giusto, naturale e arricchisce la vita di tutti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 353.4313217 (anche via WhatsApp) o il 075.812025, giovedì e sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00, martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. Un gesto così piccolo può fare la differenza nella vita di qualcuno.