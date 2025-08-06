Case popolari, via ai lavori per migliorarne qualità e offerta

Manutenzione e ristrutturazione per 14 alloggi inutilizzati

Case popolari – Avviata una nuova fase di interventi per il miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica nel territorio comunale. Durante un incontro tenutosi a Santa Maria degli Angeli, il Comune di Assisi e Ater Umbria hanno definito un piano operativo che prevede manutenzioni straordinarie su appartamenti già abitati e la ristrutturazione di 14 alloggi attualmente non utilizzabili, distribuiti tra Assisi, Castelnuovo, Santa Maria degli Angeli e Petrignano.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore alle politiche sociali Francesca Corazzi – che ringrazia L’Ater –, il presidente di Ater Federico Santi, il direttore Andrea Napoletano e tecnici comunali. L’obiettivo condiviso è quello di potenziare l’offerta abitativa e garantire una maggiore qualità degli immobili destinati alle fasce più fragili della popolazione.

Gli interventi di manutenzione interesseranno le palazzine di via La Malfa, di proprietà dell’Ater, e saranno finanziati tramite fondi europei, con l’inserimento nel bando pubblico per l’efficientamento energetico previsto dal PNRR – Misura M7-l17. Le opere mirano a elevare gli standard abitativi e a favorire la sostenibilità energetica.

Parallelamente, verranno avviati lavori di adeguamento su 14 abitazioni attualmente non disponibili, con l’intento di renderle nuovamente accessibili. Il Comune di Assisi garantirà supporto tecnico per sopralluoghi e valutazioni degli interventi necessari.

L’assessore Corazzi ha evidenziato l’importanza della collaborazione istituzionale con Ater Umbria, sottolineando come la sinergia tra enti sia fondamentale per contrastare l’esclusione abitativa e promuovere inclusione e coesione sociale. Il progetto rappresenta un passo concreto verso una maggiore disponibilità di alloggi e una qualità abitativa più elevata per chi si trova in condizioni di difficoltà.