Catena Umana della pace e della fraternità da Perugia ad Assisi, conferenza

Il COVID non può e non deve fermare l’impegno per la pace. Domenica 11 ottobre la PerugiAssisi diventa una Catena Umana lunga 25 km. Sarà una catena di costruttori di pace lungo tutta la strada che unisce Perugia ad Assisi, con le persone distanziate almeno due metri ma unite dal filo che ciascuno porterà e annoderà a quello degli altri. Quel filo simboleggerà il nostro impegno a tessere nuovi rapporti umani e a costruire una nuova società e una nuova economia basati sulla cura di tutti e dell’ambiente.

La Catena Umana sarà preceduta dal Meeting nazionale “Time for Peace – Time to care” che si svolgerà a Perugia e in tante altre città italiane il 9 e 10 ottobre 2020.



Le motivazioni e le modalità di partecipazione alla Catena Umana e al Meeting verranno illustrate in una Conferenza stampa che si terrà mercoledì 16 ottobre 2020, ad Assisi, presso la Sala Stampa Sacro Convento di San Francesco, alle ore 11.00.



Alla Conferenza stampa interverranno: Flavio Lotti, Comitato Promotore Marcia PerugiAssisi; p. Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi; p. Enzo Fortunato, Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento d’Assisi; Giuseppe Giulietti, Presidente FNSI e fondatore di Articolo21; Simone Pettirossi, Assessore alla Pace del Comune di Assisi.

La Conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul sito www.sanfrancesco.org, sulla Pagina Facebook ufficiale di San Francesco d’Assisi @sanfrancescoassisi e sulla Pagina Facebook della PerugiAssisi @PerugiAssisi