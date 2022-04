Colussi, Ugl agroalimentare Umbria esprime solidarietà all’azienda

Desideriamo esprimere piena solidarietà all’azienda per il clickbait di cui è stata vittima. Abbiamo apprezzato la velocità della smentita e la fermezza della reazione della Colussi contro quest’atto di disinformazione, a tutela della serenità dei lavoratori.

Il settore agroalimentare è il secondo settore in Italia per il numero di aziende energivore e ciò che sta avvenendo in Colussi è solo conseguenza dell’attuale scenario dell’intero sistema produttivo italiano pesantemente colpito dagli effetti del conflitto in Ucraina, dell’inflazione, della speculazione e della crisi degli approvvigionamenti.

L’Ugl Agroalimentare ha chiesto all’azienda misure per mitigare gli effetti della Cigo sui lavoratori, misure che l’azienda si è impegnata a vagliare.

Seppur negli anni la nostra posizione non sia stata perfettamente armonica su alcune scelte aziendali, riteniamo deplorevole la strumentalizzazione fatta colpendo l’immagine della Colussi e giocando sulle emozioni dei suoi dipendenti, che si apprestano ancora una volta ad affrontare sacrifici per salvaguardare un’eccellenza dell’agroalimentare italiana che, anche durante la pandemia, ha continuato ad investire nel nostro territorio.

Ugl agroalimentare Umbria