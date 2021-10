Contributi per l’affitto le domande entro il 20 dicembre

E’

stato pubblicato il bando per la formazione di graduatorie relative all’assegnazione di contributi per l’affitto; si trova sul sito istituzionale www.comune.assisi.pg.it (sezione avvisi pubblici) dove è reperibile anche il modulo per la domanda che deve essere presentata entro e non oltre il 20 dicembre.

Fonte Comune di Assisi – Uff stampa

I beneficiari dei contributi possono essere anche i nuclei familiari che hanno un’attestazione Isee non superiore a 30 mila euro e l’incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24 per cento, oltre ai nuclei familiari con Isee non superiore a due pensioni minime e l’incidenza del canone di locazione non è inferiore al 14%.

In sostanza si amplia la platea di coloro che possono ottenere il contributo per pagare l’affitto e lo spirito di questo sostegno rientra nelle misure decise dal governo per aiutare coloro che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid hanno avuto una riduzione del reddito.

Le risorse sono state stanziate dal Fondo nazionale e regionale e complessivamente ammontano a 132 mila e 611,40 euro. .

La domanda va redatta utilizzando il modello allegato al bando e può essere inviata a mezzo raccomandata a/r al Comune di Assisi, Piazza del Comune, 10, 06081 Assisi, oppure tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it.

Per assistenza e consulenza nel preparare la domanda si possono contattare i numeri 075-8138235/075-8138436/075-8138208.

L’assessore alle politiche sociali Massimo Paggi ha sostenuto che “si tratta di una misura di sostegno importante per le famiglie che si trovano in difficoltà economica, misura che è sempre stata adottata dall’amministrazione comunale, questa volta lo è ancora di più perché si rivolge anche a coloro che hanno sofferto a causa della pandemia, che hanno subito una diminuzione del lavoro o addirittura la perdita. Come Comune continuiamo a essere dalla parte dei più fragili, di chi è costretto a vivere un disagio”.