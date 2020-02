Convegno Maria Cristina di Assisi, lunedì primo incontro

da Lorenzo Capezzali

Inizia lunedì alle ore 16 presso la sede del “Circolo Arnaldo Fortini” una serie d’incontri dediti alla cultura, al costume e alle proprietà storiche di Assisi animando interventi e relazioni di ampio respiro partecipativo. Ad iniziare l’iniziativa è la professoressa Dadda Pronti, vent’anni alla guida dell’istituzione, con narrazioni di temi e di partecipanti in tanta milizia trascorsa. A seguire è previsto un intervento del Dottor Maurizio Della Porta sul tema delle confraternite assisane. ”Con questo appuntamento vogliamo continuare l’opera tanto cara al “Convegno Maria Cristina – commenta Dadda Pronti – proprio nel circolo Fortini, simbolo per noi assisani di vertice della politica, affari istituzionali, relazioni, cultura e significative questioni riguardanti il mondo del centro storico e frazioni. Per venti anni ho fatto sempre i programmi ed ora è tempo d’intervenire nella collaborazione organizzativa. Relatori saranno Sergio Fusetti, P. Marcello Afadda, Ettore Calzolari Avvocato Federici, con visita al Museo della Memoria” 90 SONO I CONVEGNI DA NORD A SUD D’ITALIA.