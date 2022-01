Chiama o scrivi in redazione

Cordoglio del sindaco Proietti al direttore Marcello Migliosi

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti a nome personale e dell’amministrazione comunale partecipa con cordoglio al dolore che ha colpito il direttore Marcello Migliosi per la scomparsa dell’amata madre.

Un abbraccio forte a Marcello in questo momento di immensa tristezza. Era noto l’amore che da sempre lo ha legato alla mamma, accudita fino agli ultimi istanti di vita. Sia di conforto caro a Marcello in questo momento di dolore l’amicizia di tante persone di Assisi che ci hanno manifestato la loro vicinanza e partecipazione.