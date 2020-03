Coronavirus, Città San Francisco illumina municipio con il Tricolore

di Lorenzo Capezzali

La città di San Francisco, gemellata con assisi, rende onore al nostro paese illuminando il proprio municipio con i colori della bandiera italiana. E’ la prima città americana a rendersi partecipe dei principi di solidarietà e dei vincoli culturale, sociale, economico e protocollare dopo il gemellaggio e dopo l’anniversario dei 50 anni di scambi e relazioni esterne.

Il sindaco London Breed ha manifestato i sensi della vicinanza e di affetto verso l’Italia ed Assisi così martoriate in queste settimane dal morbo Corona. Un ringraziamento è andato anche al a Caterhine, al console Lorenzo Ortona e a tutti gli amici della commissione per il gemellaggio, in particolare a Richard Armanino ed Angela Alioto.

Il sindaco Stefania Proietti ha espresso parole di compiacimento e di onorabilità per Assisi e il nostro paese per un gesto che si commenta da solo per una metropoli come San Francisco, città gemellata da tempo con Assisi nel segno delle comprensioni umane, spirituali, sociali, umane come è stato nella ricorrenza dell’anniversario tra le due città, vincolo nel mondo.