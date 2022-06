Chiama o scrivi in redazione

Domenica 5 giugno farà tappa ad Assisi ‘Cammino l’Italia’

Domenica 5 giugno farà tappa ad Assisi ‘Cammino l’Italia’, evento itinerante ideato dalla Scuola italiana nordic walking (Sinw). Un abbraccio lungo quanto tutta l’Italia, in 87 tappe, a passo di nordic, partito da Roma lo scorso 5 marzo e che, dopo aver attraversato tutto lo stivale, isole comprese, si concluderà nuovamente a Roma a marzo del 2023. Assisi, tappa numero 23, è organizzata da Umbria nordic walking e Aics, con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Assisi. Si parte, dunque, alle 8 dalla stazione di Santa Maria degli Angeli per arrivare fino alla Rocca di Assisi, passando per le vie più suggestive della città serafica. Paola Baldassarri, master trainer federale Fidal Sinw e formatore nazionale riceverà ‘il testimone’ proveniente dall’Abruzzo.

La tappa di Assisi vede l’adesione di oltre 220 iscritti e sarà presente anche una delegazione di 16 persone dell’associazione ‘Nordic walking sordi italia’, armati di bastoncini ed accompagnati dall’interprete Lis (lingua dei segni italiana). Previste rappresentanze da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.

Ogni passo è un dono per il territorio e l’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà onlus: difatti il ricavato di questa tappa verrà destinato al Progetto BO, percorsi di autonomia, crescita e autostima per ragazzi del territorio con fragilità mentale.

Tante le autorità civili e sportive che saranno presenti al taglio del nastro, tra cui, per il Comune di Assisi, il sindaco Stefania Proietti e l’assessore a Cultura e Sport, Veronica Cavallucci, Sonia Gavini, dirigente nazionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport (Aics), Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, Claudio Slom, presidente della Scuola italiana nordic walking, Alessandra Sandri, maestro federale della Scuola italiana nordic walking e tra le ideatrici del progetto Cammino l’Italia, Marco Tili, vice presidente dell’associazione VI.VA. Partecipazione e solidarietà, e Giuseppe Corsini, presidente sezione provinciale di Roma dell’Ente nazionale sordi e referente nazionale istruttori di nordic walking per la Scuola italiana nordic walking.

Partner dell’Evento sono: 2tsport, Agriturismo Dolce Sentire, Birra Artigianale Flea, Decathlon Italia, Gruppo Grifo Agroalimentare, Mial F.lli Massini, Mf tecno Packaging Systems, Naof Leggerini, Pucciufficio.