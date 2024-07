Donazione di un Elettrocardiografo all’Istituto Casoria da Parte della Coalizione di Centro Destra

In un gesto di generosità e attenzione verso i più vulnerabili, la Coalizione di Centro Destra, composta dalla Lista Civica Paola Lungarotti Sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ha donato un elettrocardiografo di nuova generazione all’Istituto Casoria. La donazione è avvenuta nel pomeriggio di oggi.

L’iniziativa è stata guidata da Francesca Centrone, educatrice presso l’Istituto Serafico per molti anni, nota per la sua forte sensibilità verso i più fragili. Insieme a Paola Lungarotti, la coalizione ha donato un ECG100S, un elettrocardiografo a 12 derivazioni capace di mostrare, acquisire, stampare e archiviare esami ECG a riposo per adulti, pediatrici e neonatali.

L’ECG100S rivela i parametri critici dell’esame ECG e offre un’interpretazione se dotato del programma Glasgow, disponibile come opzione. Il dispositivo consente l’invio automatico dell’esame in formato nativo all’applicativo Cardioline WebApp, un sistema di refertazione remota.

La coalizione ha scelto di non rendere pubblica l’iniziativa prima della fine della campagna elettorale per evitare ogni forma di strumentalizzazione. L’obiettivo era preservare lo spirito di ciascuno che ha aderito all’iniziativa.

La consegna dell’elettrocardiografo è stata accolta dalle suore che gestiscono il Casoria, insieme alla Direttrice sanitaria e al personale specialistico. Tra i presenti c’erano Francesca Centrone, promotrice dell’iniziativa, Moreno Ricci, Paola Lungarotti, Federico Franchi, Stefano Pastorelli, Emanuela Colagiacomo.

L’amore autentico non significa chiedere, ma dare, senza aspettarsi nulla in cambio. Da questo sentimento nascono molte iniziative a cui molti di noi aderiscono. Condividere oggi questa iniziativa ha solo lo scopo di aprire anche ad altri sentieri di solidarietà e amore. “Donare fa sentire più felici noi e gli altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore.”

