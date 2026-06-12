Donazione sangue: la città di Assisi si illumina di rosso

Rocca e Torre del Popolo in rosso, omaggio ad Assisi

Assisi si prepara a diventare un faro simbolico nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2026. La Rocca Maggiore e la Torre del Popolo, due dei monumenti più rappresentativi della città umbra, verranno illuminate di rosso in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, celebrata ogni anno il 14 giugno su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la sezione Avis “Franco Aristei” di Assisi, realtà attiva da anni nella promozione della cultura della donazione volontaria.

Il significato di un gesto di luce

Il colore rosso che avvolgerà le pietre medievali della Rocca e della Torre non è una semplice scelta estetica. Rappresenta, invece, un richiamo diretto al sangue donato ogni giorno da migliaia di cittadini in tutta Italia, un gesto silenzioso e gratuito che consente a strutture sanitarie e ospedali di garantire cure tempestive a chi ne ha bisogno. L’illuminazione dei monumenti risponde a una logica di comunicazione visiva immediata: rendere visibile, nello spazio pubblico, un valore che troppo spesso rimane nell’ombra.

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha voluto sottolineare il significato dell’adesione del Comune all’iniziativa. Tenere alta l’attenzione sulla donazione di sangue, ha spiegato, equivale a promuovere un atto di solidarietà concreta che protegge la salute collettiva. Stoppini ha anche rivolto un ringraziamento esplicito ai donatori, definendo il loro contributo un gesto quotidiano di straordinaria importanza, e ha elogiato il lavoro portato avanti dall’Avis “Franco Aristei” sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle comunità locali.

La campagna 2026: una goccia di umanità

Quest’anno la Giornata mondiale del donatore si inserisce in un contesto di mobilitazione internazionale particolarmente significativo. Lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2026 è “One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives” — ovvero “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite” — che pone l’elemento umano al centro di ogni singola donazione, elevando il gesto da atto medico a espressione di compassione e responsabilità collettiva.

Avis Nazionale ha deciso di riprendere, per la propria campagna di comunicazione, il tema “Il nostro modo per dare una mano è stendere il braccio”, accompagnato dal claim “Trasforma un gesto semplice in un grande aiuto. Dona sangue e plasma”. Un messaggio che punta a coinvolgere nuovi donatori, con particolare attenzione alla doppia donazione di sangue e plasma, considerata strategica per raggiungere l’autosufficienza nazionale.

La data e il suo valore storico

Il 14 giugno non è una data scelta a caso. Coincide con il giorno della nascita di Karl Landsteiner, lo scienziato che scoprì i gruppi sanguigni e fu tra i primi a identificare il fattore Rh, pilastri fondamentali di tutta la medicina trasfusionale moderna. Celebrare la Giornata in questo giorno significa dunque rendere omaggio anche alle basi scientifiche che hanno reso possibile la donazione sicura, oltre che ai milioni di persone che nel corso dei decenni hanno scelto di mettere a disposizione parte di sé per salvare altri.

Il ruolo dell’Avis sul territorio umbro

La sezione Avis “Franco Aristei” di Assisi opera da anni come presidio di sensibilizzazione nella comunità locale. Le sue attività non si limitano alla raccolta del sangue, ma si estendono alla formazione nelle scuole, alla comunicazione nei quartieri e all’organizzazione di eventi pubblici. La donazione di sangue, secondo i principi fondanti dell’associazione, è un atto volontario, gratuito, anonimo e consapevole, espressione di civismo e solidarietà, nonché strumento concreto per garantire il diritto alla salute di ogni persona.

In tutta Italia, in occasione della Giornata del 14 giugno, sono previste numerose iniziative dedicate alla promozione della donazione e alla valorizzazione di quanti ogni giorno scelgono di far parte di questa silenziosa rete di solidarietà. Assisi si aggiunge a questo quadro nazionale con una scelta che coniuga patrimonio culturale e impegno civile, trasformando due monumenti storici in messaggeri di un valore universale.

L’illuminazione come atto politico e civile

La decisione del Comune di Assisi di aderire all’invito dell’Avis locale assume anche una valenza istituzionale. Significa che l’amministrazione pubblica riconosce e sostiene la cultura del dono come parte integrante dell’identità civica. Non si tratta di un gesto puramente simbolico: è una presa di posizione che invita i cittadini a riflettere, a informarsi e, possibilmente, a compiere un passo concreto verso la donazione.

La Rocca Maggiore, che domina la città dall’alto della sua collina, e la Torre del Popolo, cuore pulsante della piazza del Comune, si trasformeranno così in punti di riferimento luminosi per una notte dedicata alla vita. Un rosso visibile da lontano, capace di parlare senza parole a residenti e visitatori, ricordando che donare il sangue è un gesto semplice che può fare la differenza tra la vita e la morte.