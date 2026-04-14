Ecologia integrale guida la festa della terra 2026 ad Assisi

Progetto Laudato Si celebra il secondo anno in terra umbra

La città serafica si prepara a vivere un momento di profonda riflessione collettiva in occasione della Giornata della Terra 2026. Il prossimo 22 aprile segnerà infatti il secondo anniversario del progetto Assisi Terra Laudato Si’, un’iniziativa che ha saputo unire le forze della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, della famiglia francescana, della Pro Civitate Christiana e del FAI. Sotto il coordinamento operativo del Centro Laudato Si’, queste realtà hanno consolidato un percorso biennale volto a diffondere i pilastri dell’ecologia integrale nel tessuto sociale e culturale.

Riflessioni sull’armonia del creato

Il direttore del Centro Laudato Si’, Antonio Caschetto, ha espresso profonda commozione citando le recenti immagini giunte dalla missione spaziale Artemis II. Lo scatto dell’earthset, il tramonto della terra visto dall’orizzonte lunare, funge da monito visivo sulla fragilità della nostra casa comune. In questa prospettiva cosmica, ogni conflitto e ogni violenza appaiono come ferite inferte a un organismo prezioso quanto delicato. Il messaggio che parte dal cuore dell’Umbria mira proprio a far riscoprire il senso autentico dell’armonia globale, superando le logiche di sopraffazione.

Programma delle celebrazioni spirituali

Le celebrazioni inizieranno il 21 aprile, data che assume un valore simbolico particolare ricorrendo il primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco. La mattinata sarà dedicata a un itinerario spirituale presso il Santuario della Spogliazione, guidato da fra Marco Gaballo, focalizzato sul tema della conversione ecologica e sulla rinuncia ai beni materiali. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà verso il Santuario di San Damiano dove fra Mauro Botti accompagnerà i partecipanti in un percorso di contemplazione all’interno del suggestivo Giardino del Cantico, luoghi simbolo della spiritualità ambientale.

Dialogo tra generazioni e istituzioni

Il 22 aprile la Cittadella Laudato Si’ ospiterà un confronto di alto profilo istituzionale e scientifico. Saranno presenti monsignor Felice Accrocca, fra Marco Moroni e il sindaco Valter Stoppini per discutere le prospettive future della sostenibilità. Un ruolo centrale sarà affidato ai giovani, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Polo-Bonghi e della classe vincitrice del concorso Ecologika proveniente da Venezia. Il fisico del CNR Antonello Pasini offrirà un contributo tecnico per inquadrare le sfide climatiche attuali in una cornice di divulgazione scientifica rigorosa e accessibile.

Letteratura e visioni internazionali

Il pomeriggio vedrà protagonista la Sala Stampa del Sacro Convento con la presentazione di Harmony, il volume sull’ambiente scritto da Re Carlo III e ora disponibile in lingua italiana. All’evento parteciperanno i coautori Ian Skelly e Tony Juniper, insieme all’ambasciatore britannico Christopher Trott e a figure di spicco dell’economia circolare come Massimo Mercati. La giornata si chiuderà con la proiezione del documentario Finding Harmony alla presenza del regista Nicolas Brown, autore già noto per il suo impegno nel raccontare il messaggio dell’enciclica Laudato Si’ attraverso il linguaggio cinematografico.