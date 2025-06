Emergenza caldo, attivo il Piano Calore 2025 ad Assisi

Coinvolti cinque comuni, misure per soggetti fragili

È operativo il Piano Calore 2025 nell’area della Zona sociale 3, che comprende i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Il protocollo, promosso dal Distretto sanitario dell’assisano dell’Usl Umbria 1, è stato attivato per prevenire i rischi per la salute legati alle alte temperature, soprattutto tra i soggetti più vulnerabili.

Il piano prevede una serie di misure territoriali per fronteggiare le ondate di calore e ridurre le conseguenze negative legate a fragilità fisiche, sociali o ambientali. In particolare, sono destinatari delle misure gli anziani over 65, i neonati, i bambini sotto l’anno di età, le persone con patologie croniche (cardiache, respiratorie, mentali), obesi, allettati, assuntori di farmaci, soggetti senza fissa dimora o residenti in ambienti non idonei.

Il Comune di Assisi, in qualità di capofila, ha il compito di diffondere informazioni, raccogliere segnalazioni e fungere da raccordo operativo con i servizi territoriali e le strutture coinvolte. A valutare i singoli casi è un team multidisciplinare, che identifica i livelli di rischio e attiva i relativi protocolli, sia individuali che collettivi.

Tra le principali misure adottate, è stato predisposto un luogo di accoglienza climatizzato presso il Palazzo della Salute di Bastia Umbra, destinato a chi si trova in condizioni ambientali critiche. Per i soggetti in situazione di non autosufficienza, sono previste ore aggiuntive di assistenza domiciliare tutelare, con interventi di sorveglianza e supporto nella propria abitazione. I Comuni garantiscono inoltre un servizio di trasporto dedicato per facilitare l’accesso ai luoghi di accoglienza.

Il piano è stato integrato da una campagna informativa contenente indicazioni pratiche per proteggersi dal caldo, rivolte alla popolazione generale. I consigli sono disponibili sul portale ufficiale dell’Usl Umbria 1 e sul sito del Comune di Assisi, dove è consultabile anche il testo completo del Piano Calore 2025.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di prevenire complicanze sanitarie nei periodi di massima allerta e rafforzare la rete di protezione sociale e sanitaria nelle comunità coinvolte.