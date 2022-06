Festa della Liberazione, cerimonia a Rivotorto

Come ogni anno, oggi è stato celebrato il 78° anniversario della Liberazione della Città di Assisi. L’amministrazione comunale (rappresentata dal sindaco Stefania Proietti, dal presidente del Consiglio Donatella Casciarri e dal consigliere comunale Paolo Lupattelli) si è si recata prima al monumento ai caduti di Rivotorto, poi al cimitero degli inglesi per onorare la memoria di quasi mille giovani soldati che hanno pagato con la vita il loro coraggio. Era il 17 giugno del 1944 quando la città usciva dal terrore nazi-fascista e gli alleati facevano il loro ingresso ad Assisi. Il programma ha previsto alle 9 l’inizio della cerimonia in piazza San Giuseppe di Copertino con la prima deposizione della corona d’alloro, poi lo spostamento al cimitero di guerra del Commonwealth per onorare i giovani eroi. Il Comune è stato presente anche con il gonfalone e la cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle associazioni dei caduti, partigiani, mutilati e invalidi, forze armate.