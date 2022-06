Festa della Repubblica, Comune Assisi consegna Costituzione a 274 neo diciottenni

L’amministrazione comunale di Assisi ha organizzato un’iniziativa per celebrare, giovedì 2 giugno, la nascita della Repubblica Italiana, di cui quest’anno ricorre il 76° anniversario. Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica come forma di Stato e di Governo, ispirandosi ai valori di libertà e democrazia. Fu l’inizio di una nuova era per la storia dell’Italia. Un anno e mezzo dopo, il 1° gennaio 1948, entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Comune di Assisi, tramite l’assessorato alle politiche giovanili, consegnerà ai 274 ragazzi che quest’anno compiono 18 anni una copia della Costituzione. Un modo per trasmettere i valori della nostra storia e per far conoscere la Carta Costituzionale dove sono scritti i principi del nostro vivere sociale. La cerimonia si svolgerà con inizio alle 11 nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale.