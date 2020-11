Chiama o scrivi in redazione

Gli auguri del sindaco alla signora Maria Ciancaleoni che ha festeggiato 101 anni nella casa di riposo

Un compleanno speciale alla casa di riposo Andrea Rossi. La signora Maria Ciancaleoni ha festeggiato 101 anni e il sindaco le ha voluto fare una sorpresa, regalandole il gagliardetto e la spilla della Città di Assisi, insieme a un biglietto di auguri a nome dell’amministrazione comunale.

La nonna ultracentenaria, residente a Rivotorto, è stata dipendente comunale e ha lavorato per una vita nelle scuole come bidella e cuoca. Al termine della visita, svoltasi nel rispetto delle misure di sicurezza, ha apprezzato gli omaggi del sindaco che a debita distanza e senza varcare la soglia dell’istituto l’ha salutata dandole appuntamento al prossimo compleanno.

“In questa situazione così delicata – ha detto il sindaco – arrivi a tutte le persone anziane il mio abbraccio, personale e della città che rappresento. La visita alla signora Maria vuole essere un modo anche simbolico per essere presente e vicina a tutti coloro che soffrono di più l’emergenza sanitaria, che hanno più bisogno di attenzione e cure e che come amministrazione non intendiamo assolutamente lasciare indietro”.