Hospitale laudato si’ è il sogno di accogliere i pellegrini col sorriso

Hospitale laudato si’ – “Come amministrazione comunale di Assisi abbiamo realizzato il sogno di aprire un ostello donativo per i pellegrini a pochi passi dalla tomba di San Francesco. Lo abbiamo chiamato Hospitale Laudato sì’, attualmente conta 6 posti letto e grazie alla collaborazione con i frati e i volontari dal 14 agosto (fino al 1° novembre) siamo stati in grado di accogliere 184 pellegrini che da tutto il mondo sono arrivati ad Assisi, a piedi o in bicicletta, per una motivazione spirituale o culturale”.

Sono queste le prime frasi pronunciate dal sindaco Stefania Proietti, durante la conferenza stampa sulla presentazione dei dati dei camminatori rilevati dalla StatioPeregrinorum nel corso del 2022.

“C’è anche il tema della modalità dell’accoglienza – ha aggiunto il sindaco – che per una città come Assisi è fondamentale, nel nostro Hospitale si tratta di un servizio sobrio, francescano ma sempre accogliente e gioioso grazie ai volontari che, con il loro tempo e il loro impegno, fanno la differenza. Accogliere un pellegrino, un camminatore che ha percorso molti chilometri spinto da una forte motivazione personale, alla ricerca di pace, armonia con il creato e con gli altri, con il sorriso e con un abbraccio è un dono che non ha prezzo. Questo ci hanno testimoniato alcuni camminatori che si sono fermati nel nostro ostello.

L’apertura dell’Hospitale, che è di proprietà del Comune, l’abbiamo voluta fortemente, anche in vista dei centenari che la città si accinge a vivere, per rafforzare e arricchire il servizio di accoglienza. Sono in corso lavori per raddoppiare i posti letto, per realizzare ulteriori progetti di ospitalità, per far restare sempre aperta quella porta che può accogliere gratuitamente i pellegrini che scelgono Assisi”.

Per la cronaca, come riportato dalla Sala Stampa del Sacro Convento, nel 2022 sono stati 4.203 i camminatori arrivati alla Basilica di San Francesco provenienti da 57 nazioni; la maggioranza proviene dall’Italia (57,09%), tra gli stranieri al primo posto i tedeschi, seguiti dai francesi, dagli austriaci e dagli americani.