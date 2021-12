I fragili e i disabili, al primo posto il programma per la difesa dei più deboli

“I fragili, i disabili, sono al centro dell’azione dell’attività della terza commissione e di tutta l’amministrazione sostenuta dalla coalizione che ha messo al primo posto del programma la difesa dei più deboli” . A parlare così è Marylena Massini, Assisi Domani, presidente della terza commissione consiliare.

Comune di Assisi

“L’organismo si occupa di tutte le problematiche legate alla disabilità e abbiamo intenzione di rafforzare l’impegno per rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono alle persone disabili di vivere una vita normale. Tra i temi sociali, quello della disabilità è il più urgente da affrontare con gli strumenti a disposizione ma abbiamo intenzione di elaborare ulteriori azioni per far sì che coloro che sopportano già il peso di un handicap non debbano essere costretti a soffrire inefficienze e ritardi”.

Foto di Ivan Samkov da Pexels

Nel nostro programma della coalizione abbiamo messo al primo punto la difesa dei fragili, dei disabili e dei poveri perché siamo consapevoli che soltanto non lasciando indietro nessuno possiamo contribuire alla costruzione di una società più giusta”.