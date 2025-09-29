Inaugurata fonte acqua refrigerata vicino Basilica San Francesco ad Assisi

Rotary Club e Comune promuovono servizio ecologico ai pellegrini

Inaugurata fonte acqua refrigerata – Una nuova fonte urbana per acqua potabile fresca, liscia e frizzante è stata installata ad Assisi, nelle immediate vicinanze della Basilica di San Francesco, in un punto strategico all’ingresso del centro storico. L’impianto, promosso dal Rotary Club assisano in sinergia con Comune di Assisi e Umbra Acque, si colloca nel parcheggio “Giovanni Paolo II” e mira a offrire un servizio pratico a cittadini, turisti e pellegrini, specialmente in vista del Giubileo e del 2026, anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Il sindaco Valter Stoppini ha definito l’iniziativa un contributo significativo per una città più accogliente e rispettosa dell’ambiente, evidenziando il valore sociale e sostenibile di questa “Casa dell’acqua”. La presidente regionale Stefania Proietti ha collegato il progetto al messaggio francescano di tutela della natura, sottolineandone l’importanza come esempio concreto di valori ambientali.

L’erogatore automatico di acqua ha un costo simbolico di 0,5 centesimi ogni litro e mezzo: per usarlo è necessario munirsi di bottiglia o borraccia. L’iniziativa intende ridurre il consumo di plastica e l’impatto ambientale, offrendo al contempo un servizio fondamentale per i visitatori e residenti.

La cerimonia di inaugurazione del 28 settembre ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il vicesindaco Veronica Cavallucci, l’assessore Francesca Corazzi, la presidente Rotary Federica Lunghi, il governatore distrettuale Roberto Calai e il rappresentante di Umbra Acque Lamberto Marcantonini. L’evento ha riaffermato l’impegno comune per un futuro sostenibile e l’attenzione alla valorizzazione culturale e ambientale del territorio.