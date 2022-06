Search for: Search Button

Incendio Pieve san Nicolò, il sindaco ringrazia chi ha lavorato per spegnerlo

Il sindaco Stefania Proietti, a nome dell’amministrazione comunale, ringrazia tutti coloro che con grande impegno e professionalità si sono adoperati per spegnere l’incendio divampato ieri pomeriggio a Pieve San Nicolò. Per domare le fiamme sono state necessarie ore e ore di lavoro in zone impervie con un dispiego notevole di mezzi, compresi due Canadeir.

Il sindaco, presente in loco insieme al vicesindaco Valter Stoppini, ringrazia i Vigili del Fuoco, il comando di Perugia e il distaccamento di Assisi, il personale dell’Afor (Agenzia forestale regionale), la polizia locale e il Gruppo comunale della Protezione civile, oltre ai tantissimi volontari della zona che con ammirevole disponibilità si sono dati da fare negli ambiti consentiti e coordinati dai Vigili del fuoco.

Il sindaco nello stesso tempo invita tutti i cittadini ad adottare la massima attenzione in questo periodo di straordinario calore e di mantenere il più possibile pulite le aree verdi. E rivolge l’appello a segnalare al 112 qualsiasi avvistamento di incendio o qualsiasi informazione utile per poter permettere interventi immediati e soprattutto per prevenire il divampare di incendi che possono essere pericolo per le persone e l’ambiente in questo momento di grave ed emergenziale siccità.