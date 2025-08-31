Inclusione e accessibilità, Assisi rilancia “Assisi per tutti”

Servizio gratuito per disabili nei giorni di grande afflusso

Assisi rinnova il proprio impegno verso l’accessibilità e l’inclusione con la prosecuzione del progetto “Assisi per tutti”, iniziativa gratuita promossa dall’amministrazione comunale per agevolare le persone con disabilità motoria nella visita del centro storico e dei suoi luoghi più rappresentativi.

Dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, nei giorni festivi e in quelli caratterizzati da un forte afflusso turistico, sarà operativo un servizio dedicato che consentirà di raggiungere siti di particolare valore, come la Basilica di San Francesco. Il collegamento, gestito dalla Misericordia di Assisi, prevede un mezzo attrezzato e personale qualificato a disposizione dei visitatori con disabilità e dei loro accompagnatori.

Il percorso collegherà Piazza Giovanni Paolo II con Piazza Inferiore di San Francesco e ritorno, mentre un secondo itinerario consentirà di salire dal parcheggio di Porta Nuova fino a Largo Properzio. Il servizio funzionerà su prenotazione telefonica, attiva esclusivamente nei giorni e negli orari in cui è previsto, dalle 10.00 alle 16.30, contattando i numeri: +39 329 2609426 e +39 329 2609422.

Il calendario, inserito all’interno delle giornate di maggiore flusso della ZTL di Assisi, comprende le seguenti date: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 settembre; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ottobre; 1 e 2 novembre; 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 dicembre; 1, 4, 6, 11 gennaio.

“Il progetto – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Francesca Corazzi – è nato in via sperimentale e, grazie ai risultati ottenuti, si punta a renderlo sempre più strutturale. L’obiettivo è abbattere le barriere architettoniche, migliorare la fruizione dei luoghi e rendere Assisi una città realmente accogliente e accessibile per tutti”.

L’iniziativa conferma la vocazione della città serafica a un turismo inclusivo e sostenibile, rafforzando il legame tra spiritualità, cultura e solidarietà.