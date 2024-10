Inclusione e protezione civile: convegno a Perugia

Inclusione e protezione civile –

Un convegno dal titolo “Inclusione in emergenza: un percorso oltre le barriere” ha avuto luogo oggi presso la Sala della Conciliazione, in occasione della Settimana nazionale della protezione civile. L’evento si inserisce in vista del G7 sulle disabilità, previsto dal 14 al 16 ottobre nelle città di Assisi e Perugia.

Il sindaco ha aperto i lavori del convegno, esprimendo un caloroso benvenuto alle autorità e ai volontari presenti, che operano a livello nazionale, regionale e comunale. Ha enfatizzato il valore del lavoro quotidiano svolto da chi opera nella protezione civile, sottolineando la disponibilità e l’impegno dimostrati nell’affrontare ogni tipo di emergenza, dedicando tempo e risorse a supporto della comunità.

Il convegno ha visto l’alternarsi di diverse relazioni da parte di esperti, divisi in due panel. Il primo panel ha trattato il tema della “preparazione e strategie di adattamento inclusive”, evidenziando le buone pratiche di protezione civile apprese nel tempo. Sono state illustrate esperienze significative che hanno messo in luce come l’inclusione possa essere una chiave fondamentale per gestire le emergenze in modo efficace.

Il secondo panel si è concentrato sulla “necessità a cultura”, esplorando la sussidiarietà comunitaria come metodo di cura della comunità stessa. Si è discusso dell’importanza delle relazioni di ascolto e del sostegno reciproco nei vari territori, con l’obiettivo di costruire una rete di aiuto che coinvolga tutte le parti interessate. La cultura dell’inclusione e della cooperazione è stata presentata come essenziale per affrontare le sfide che le emergenze pongono, specialmente in relazione a situazioni di vulnerabilità, come quelle delle persone con disabilità.

Le conclusioni sono state affidate a Fabio Ciciliano, capo del dipartimento della protezione civile, il quale ha evidenziato l’importanza di lavorare insieme per creare un sistema di protezione civile sempre più inclusivo. Ciciliano ha messo in evidenza come il lavoro di rete e la collaborazione tra le diverse istituzioni siano fondamentali per garantire un’adeguata risposta alle emergenze, soprattutto per le categorie più fragili della popolazione.

In questo contesto, il convegno ha rappresentato un’importante opportunità di confronto e crescita, volta a migliorare le strategie di intervento della protezione civile. La sfida dell’inclusione, tanto discussa, si traduce in un impegno concreto per superare le barriere e promuovere un approccio che consideri le diverse esigenze dei cittadini. La preparazione e la risposta alle emergenze devono essere pensate in modo da includere tutti, garantendo la sicurezza e il supporto necessari.

In attesa del G7 sulle disabilità, questo incontro ha posto l’accento sull’importanza di affrontare le tematiche legate all’inclusione, ponendo le basi per un lavoro coordinato e integrato tra le varie istituzioni e il volontariato. La protezione civile, pertanto, non è solo un servizio di emergenza, ma un’opportunità per costruire comunità più forti e resilienti, pronte a rispondere alle sfide del futuro.