Italia malata: Dalla pandemia Covid e dai furbetti e io soggetto fragile

di Giorgio Bastianini

Italia malata: Dalla pandemia COVID 19, dalle lungaggini burocratiche e dai soliti ALTRI FURBETTI Il sottoscritto in qualità di soggetto Fragile e per il diritto della fascia di età, da oltre sei giorni tenta a prenotarsi per il vaccino, ma l’immunizzazione resta solo un miraggio.

Dopo il giorno quotidiano per farmacie, dopo la ricerca sul portale vaccini della Regione, ho trovato sempre come risposta alla richiesta la solita scritta: “In questo momento non ci sono posti liberi per la vaccinazione riprova in un altro momento”. Come faremo a vincere questa guerra contro il Covid 19 con i ritardi del nostro sistema ? Un quadro magari non nuovissimo, comunque non edificante.

Ci viene ripetuto in ogni occasione “Prima ci si vaccina, prima si esce da questo inferno”. Ma con quali vaccini !!! Confido negli annunci del Dottor Massimo D’Angelo, commissario Regionale all’emergenza COVID 19 sull’intervento dei controlli sarebbe una tutela per tutti i deboli. È bene che questo si sappia in questo momento così delicato per la nostra vita. Segnalo tutto ciò a nome degli anziani e delle fasce a rischio.