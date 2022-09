Search for: Search Button

La Cei e i frati di Assisi insieme per ricordare le vittime del Covid

La Cei e i frati – La Cei e i frati di Assisi insieme per ricordare le vittime del Covid, in occasione del 4 ottobre, festa di San Francesco, quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a nome di tutti gli italiani, accenderà ad Assisi la Lampada votiva dei Comuni d’Italia. Un gesto per ringraziare coloro che hanno aiutato a superare la pandemia e per ricordare chi è morto a causa del Covid.

“Oggi, come sempre, è doveroso – scrive il sindaco Stefania Proietti – ricordare quei momenti tragici che colpirono al cuore la nostra città. Ancora sono vivi nella mente e nel cuore il dolore per la perdita di Bruno Brunacci, Claudio Bugiantella, padre Angelo Api e Zdzisław Borowiec e per la devastazione di case e chiese. Coltivare la memoria di quanto accaduto è un segno di rispetto e un valore da trasmettere alle nuove generazioni perché, oltre il ricordo e le sofferenze per le vittime, va raccontata ed esaltata la forza della ripresa, la capacità di ricostruire le ferite inferte al patrimonio artistico e immobiliare”.

“Dopo quel sisma, la nostra regione diventò più sicura – ha aggiunto il sindaco – perché la ricostruzione avvenne con efficacia e in tempi rapidi, si parlò allora del ‘modello Umbria’, tanto è vero che per esempio la Basilica di San Francesco riaprì due anni dopo le scosse. Abbiamo visto che la ricostruzione dei danni post sisma 2016, che è stato altrettanto violento, ha ingranato di recente la marcia giusta e per questo dobbiamo dire grazie all’impegno e alle capacità del commissario straordinario Giovanni Legnini”.

Come ogni anno l’amministrazione comunale partecipa oggi pomeriggio alla celebrazione eucaristica, durante la novena di preparazione alla festa del 4 ottobre, in memoria delle vittime del terremoto di 25 anni fa, alle 18, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco.