Liberazione di Assisi l’ottantaduesimo anniversario a Rivotorto

La solenne cerimonia di commemorazione a Rivotorto di Assisi
La memoria storica del territorio torna in primo piano con le celebrazioni ufficiali dedicate a un momento cruciale del Novecento locale. L’Amministrazione comunale ha infatti organizzato una solenne giornata di commemorazione per mercoledì 17 giugno 2026, in occasione dell’ottantaduesimo anniversario della cacciata delle forze occupanti nazifasciste dalla città, avvenuta nel medesimo giorno del 1944. L’iniziativa, aperta all’intera cittadinanza, intende mantenere vivo il ricordo del sacrificio di quanti lottarono per la democrazia.
Il programma e le tappe della mattinata
Le attività istituzionali prenderanno il via alle ore 10:30 nella frazione di Rivotorto. Il punto di ritrovo iniziale è stabilito presso il monumento dedicato ai caduti, dove si raduneranno i rappresentanti delle diverse municipalità del comprensorio, le delegazioni delle Ambasciate straniere e le principali autorità civili, religiose e militari della regione. In questo luogo emblematico si svolgerà la solenne deposizione di una corona di alloro, seguita immediatamente dalla benedizione officiata dal parroco locale. Questo primo momento rappresenta un omaggio formale e condiviso da parte delle istituzioni e della comunità verso coloro che persero la vita durante i drammatici anni del conflitto mondiale.
Il corteo e l’omaggio ai militari alleati
Successivamente, a partire dalle ore 11:00, le autorità e i cittadini presenti si muoveranno in forma di corteo per raggiungere il vicino Cimitero di Guerra del Commonwealth. Questo sito monumentale custodisce le spoglie di circa mille soldati appartenenti alle truppe alleate, giovani che trovarono la morte nel territorio umbro combattendo per la restaurazione della libertà e della pace. Anche all’interno del cimitero militare verrà collocata una corona di alloro, accompagnata da un momento di raccoglimento spirituale e dalla benedizione religiosa.
Gli interventi istituzionali e il significato del ricordo
La fase culminante della giornata vedrà lo svolgimento delle allocuzioni ufficiali da parte dei vertici del Comune. Il sindaco Valter Stoppini, affiancato dalla presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, terrà il discorso di commemorazione per illustrare l’alto valore civile dell’evento. I rappresentanti istituzionali sottolineeranno come la liberazione del 17 giugno 1944 abbia segnato una svolta decisiva per l’intera area, ponendo fine a mesi di oppressione e privazioni. Di conseguenza, la cerimonia di Rivotorto non si configura soltanto come un atto di dovuto rispetto verso il passato, ma emerge come un’opportunità di profonda riflessione collettiva sui valori fondamentali della convivenza pacifica, dell’antifascismo e della democrazia, da trasmettere con costanza alle nuove generazioni.
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