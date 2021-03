Nasce Coloradio, un progetto dell’Istituto Serafico di Assisi

Sta per prendere il via Coloradio, una nuova iniziativa dell’istituto Serafico di Assisi. Si tratta di un podcast raggiungibile dal web (24 ore su 24) e sarà caratterizzato da musica, rubriche, riflessioni quotidiane, interviste e tanto altro condotto direttamente dai ragazzi del Serafico. Coloradio prenderà il via, giovedì 11 marzo, e a dare il via alle trasmissioni sarà proprio la presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, presidente dell’istituto.

© Protetto da Copyright DMCA

“Ormai ci siamo – scrivono in un post -. Una nuova straordinaria avventura e una nuova voce prende vita. È la voce del Serafico, dei suoi ragazzi, degli operatori, delle famiglie e di tutta la sua comunità. Un nuovo modo per entrare al Serafico e ascoltare la voce di tutti. Tutti potete partecipare a ColoRadio. Tutti potete inviare domande, riflessioni e spunti per dialogare con i nostri ragazzi. Mandando i vostri messaggi scritti, vocali, idee, spunti, commenti o saluti a coloradio@serafico.it “.