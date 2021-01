Chiama o scrivi in redazione

Panettone con Amore dona al Serafico di Assisi DPI contro il Covid-19

Un cuore rosso che abbraccia un panettone. Era questo il simbolo dell’iniziativa di solidarietà promossa da Molino sul Clitunno per il Natale 2020, che ha coinvolto numerosi pasticceri del centro e sud Italia, onorati di poter donare attraverso i loro panettoni artigiani un sostegno in più all’Istituto Serafico di Assisi, eccellenza e punto di riferimento italiano per l’attività di accoglienza, cura, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria di ragazzi con disabilità plurime.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e dell’aiuto concreto che possiamo dare all’Istituto Serafico di Assisi – afferma Anna Laura Marani, Resp. Relazioni Esterne di Molino sul Clitunno – sappiamo infatti che per affrontare in totale sicurezza l’emergenza Covid19 e salvaguardare la salute dei suoi piccoli ospiti e di tutto il personale presente, il Serafico di Assisi necessita quotidianamente di dispositivi DPI quali mascherine, tute, camici, calzari, sostenendo costi importanti. Per questo motivo è stato deciso di devolvere parte del ricavato della vendita dei panettoni artigianali, realizzati dai pasticceri del centro sud Italia con le nostre farine, proprio all’acquisto di tali dispositivi”

Stefano Malfatti direttore della comunicazione dell’Istituto Serafico, fa sapere che per il 2021 è stata preventivata una spesa di circa 70.000 per l’acquisto dei dispositivi DPI e che il costo di ogni equipaggiamento completo si aggira sui 16 euro a persona. Cifre importanti che hanno indotto Molino sul Clitunno ad aiutare l’istituto Serafico nell’importante compito e ruolo sociale di salvaguardia, tutela e riabilitazione dei giovani ospiti con disabilità plurime.

L’iniziativa solidale rientra nel progetto di sostegno al circolo virtuoso delle eccellenze umbre che Molino sul Clitunno ha innescato e porta avanti con altri attori del panorama del food and beverage e del settore agroalimentare, per dare voce alle filiere di qualità della regione Umbria.

Grazie a chi ha contribuito a realizzare il progetto di PANETTONE CON AMORE

– Chef Paolo Trippini – Civitella del Lago (Tr)

– Il Forno di Todi di Mauro Passagrilli (Pg)

– L’Antico Forziere – Casalina (Pg)

– Il Battibecco – Perugia

– La Fonte del Pane – Terni

– Pizza Pasta di Bernardini – Terni

– Panificio Vantaggi – Spoleto

– Antica Madia – Assisi

– Pan Giusto – Macerata

– Forno Raggio di Sole – Pomezia

– Granì – Roma

– Panificio F.lli Oddo – Viterbo

– Panificio Arte bianca di Colagrossi – Viterbo

– Vanily Patisserie – Carinaro (Ce)

– Strivieri Riccardo – Sansepolcro