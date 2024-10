Potenziato il trasporto ad Assisi con navette per il G7 Disabilità

In occasione del G7 Inclusione e Disabilità che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre 2024 ad Assisi e Perugia, Busitalia, parte del Gruppo FS, ha annunciato il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale per supportare i partecipanti all’evento. Durante la prima giornata del summit, prevista per lunedì 14 ottobre ad Assisi, verrà istituito un servizio di navette gratuite operative per tutta la giornata, dalle ore 8:00 alle 20:00.

Le navette circoleranno con una frequenza di circa 10 minuti, garantendo un collegamento regolare e tempestivo tra i principali punti di interesse della città. Le aree di collegamento coperte dal servizio includono i parcheggi principali e la Stazione FS di Assisi, con destinazione il centro storico, il Teatro Lyrick e la Basilica di San Francesco d’Assisi. Questa misura è stata pensata per agevolare la mobilità di tutti i partecipanti al G7, assicurando spostamenti veloci e senza costi aggiuntivi.

Parallelamente, le linee urbane esistenti, la linea A e la linea B, continueranno a operare con una frequenza regolare di circa 40 minuti. Queste linee, già attive quotidianamente, permettono di collegare il centro storico con le principali attrazioni turistiche di Assisi, facilitando ulteriormente i movimenti dei visitatori durante l’evento.

Un servizio aggiuntivo che sarà attivo durante il G7 è l’Assisi Link, una connessione diretta tra la Stazione FS e il centro storico della città. Questo servizio offre corse ogni 30 minuti, con un tempo di percorrenza di circa 10 minuti. Si tratta di un’opzione di trasporto particolarmente utile per coloro che arrivano in treno ad Assisi, consentendo un’integrazione agevole tra i collegamenti ferroviari e quelli urbani, migliorando così l’accessibilità durante i giorni del summit.

Per chi ha necessità di spostarsi verso Perugia o l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco, il servizio Umbria Airlink continuerà a garantire il collegamento tra le due città e l’aeroporto, con corse sincronizzate con gli orari di arrivo e partenza dei voli. Questo servizio offre un’opzione comoda e veloce per chi viaggia da e verso Assisi e Perugia, con particolare attenzione alle coincidenze aeree.

Busitalia, come sponsor tecnico dell’evento, ha ribadito il proprio impegno verso la promozione di un trasporto accessibile e inclusivo. L’azienda riconosce l’importanza di un sistema di trasporto efficiente, soprattutto in un contesto internazionale come quello del G7 Inclusione e Disabilità, dove la partecipazione attiva e il movimento agevolato di tutti i presenti rappresentano una priorità. In questo senso, la collaborazione con il Gruppo FS e la disponibilità di navette e servizi di collegamento integrati si inseriscono in un quadro più ampio di sostenibilità e accessibilità.

La presenza di Busitalia all’evento testimonia l’impegno dell’azienda nel migliorare la mobilità delle città, in particolare in occasione di eventi di grande rilevanza internazionale, dove si rende necessaria una pianificazione accurata per gestire l’afflusso dei partecipanti. Il focus principale dell’azienda è quello di garantire che tutte le persone, indipendentemente dalle loro esigenze di mobilità, possano muoversi liberamente e senza ostacoli, partecipando pienamente alle attività previste dal G7.

Oltre ai servizi già menzionati, Busitalia ha assicurato che saranno disponibili ulteriori mezzi e risorse per affrontare l’incremento del traffico previsto durante l’evento, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità. Questa misura non solo faciliterà l’accesso alle sessioni del G7, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale, promuovendo l’uso del trasporto pubblico rispetto ai mezzi privati.

Il programma del G7 Inclusione e Disabilità ad Assisi comprende numerosi incontri e conferenze dedicati ai temi dell’inclusione sociale e delle politiche per la disabilità. Il summit vedrà la partecipazione di delegati da tutto il mondo, con la città di Assisi che si prepara ad accogliere un gran numero di visitatori, grazie anche al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

I dettagli sui servizi di trasporto durante il G7 e ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di Busitalia (www.fsbusitalia.it), dove i viaggiatori possono consultare gli orari e pianificare i propri spostamenti con largo anticipo. Il sito fornisce anche informazioni su tutte le linee disponibili, comprese quelle straordinarie attivate in occasione del summit, così come sugli altri collegamenti ferroviari e su strada offerti dall’azienda.