Premio Samaritano, Francesco Bruzzoni premiato per suo coraggio

Premio Samaritano – Sabato 2 dicembre, la XXXI edizione del Premio Samaritano 2023, trofeo Giancarlo Tofi per la solidarietà stradale, ha visto come protagonista il giovane studente Francesco Bruzzoni. Questo riconoscimento, di grande importanza, è stato assegnato a Bruzzoni per il suo coraggio e altruismo dimostrati nel salvare persone coinvolte in incidenti stradali. Il suo nome si aggiunge ora a quello dei 30 Samaritani che dal 1973 si sono distinti per atti simili di coraggio e altruismo.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanti delle scuole, delle associazioni e del volontariato, e alla cittadinanza. A consegnare il premio a Francesco è stata Stefania Proietti, Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia, insieme a Claudio Mancinelli, Presidente del Comitato Il Samaritano, e Marta Freddii, Presidente della Proloco.

Durante la cerimonia, la testimonianza di Bruzzoni, che ha ripercorso i momenti drammatici del salvataggio dei suoi amici, ha commosso tutti i presenti. La Commissione esaminatrice dei casi, composta da numerosi membri tra cui Maurizio Baglioni, Massimo Boccucci, Tiziana Bonaceto, don Carlo Cecconi, Emanuela Cesaretti, Angelo Chichiù, Adriano Cioci, Marta Freddii, Daris Giancarlini, Paola Gualfetti, Vittorio Jervolino, Federico Malizia, Mario Mariano, Stefania Proietti, Rossano Rossi, Carmelita Setteposte, Marco Tofi, Lia Sabatini Trancanelli, Monia Venturini e Alessio Zucchini, ha tributato il premio con una motivazione che sottolinea l’eccezionale coraggio e spirito d’iniziativa di Bruzzoni.

Questa edizione del premio rappresenta il cinquantesimo anniversario dall’istituzione del Premio Samaritano, istituito per la prima volta nel 1973 in memoria di Giancarlo Tofi. Per celebrare degnamente la ricorrenza, il Comitato Il Samaritano ha realizzato una pubblicazione con la raccolta di tutte le testimonianze e le storie dei samaritani finora premiati. I valori rappresentativi del Premio, ovvero altruismo, coraggio, solidarietà, sono il motore di una serie di progetti e incontri di educazione civica e stradale che il Comitato e la Proloco stanno attivamente promuovendo nelle scuole del territorio.