Profondo cordoglio per la morte del professor Peroni

Profondo cordoglio per la morte – Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, esprime un profondo cordoglio a nome dell’amministrazione comunale per la scomparsa del professor Giovanni Peroni, illustre cittadino onorario e fondatore del CST (Centro Studi sul Turismo). La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella comunità, che lo ricorda come un grande esperto di marketing territoriale e un amico sincero della città.

In un messaggio di condoglianze rivolto alla famiglia, il sindaco ha messo in luce l’impatto significativo che il professor Peroni ha avuto nel campo del turismo. Ha sottolineato che l’attività di ricerca e il magistero del professor Peroni rappresentano un patrimonio inestimabile, punti di riferimento fondamentali per coloro che desiderano comprendere le dinamiche profonde del settore turistico, al di là della sua manifestazione superficiale.

Proietti ha affermato: “La storia del turismo in Italia e per noi avrà sempre un riferimento, un solo nome: Giovanni Peroni”. Il sindaco ha evidenziato come l’impegno del professor Peroni per Assisi e per il suo sistema di accoglienza sia stato caratterizzato da una passione e da una competenza uniche, che lo hanno reso una figura eminente nel panorama intellettuale italiano per oltre cinquant’anni.

Numerose generazioni di studenti hanno avuto l’opportunità di formarsi sotto la guida del professor Peroni attraverso il CST, contribuendo così a consolidare l’immagine turistica di Assisi e del Paese. Molti di questi ex allievi sono oggi eccellenze nel settore turistico a livello nazionale e internazionale, portando con sé l’eredità del maestro e contribuendo al prestigio della città.

Il sindaco ha quindi espresso le sue più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai colleghi del professor Peroni, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale a onorare la sua memoria. Tra le iniziative per ricordarlo, Proietti ha menzionato la presentazione del suo ultimo, prezioso lavoro intitolato “Vita, opere e attività per il CST di Assisi”, un progetto che riflette la passione e il contributo del professor Peroni per la sua amata città.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una forte emozione in tutta la comunità di Assisi. In molti hanno condiviso ricordi e aneddoti, sottolineando l’impatto positivo che il professor Peroni ha avuto nella vita di chi lo ha conosciuto. La città, nota per il suo patrimonio culturale e spirituale, riconosce la perdita di una figura fondamentale che ha contribuito a diffondere l’amore per il turismo e la cultura, rafforzando i legami con il mondo accademico e professionale.

Il CST e il lavoro del professor Peroni non solo hanno contribuito allo sviluppo del settore turistico, ma hanno anche aiutato a valorizzare le peculiarità di Assisi, rendendola un punto di riferimento per turisti di tutto il mondo. La comunità si unisce in un momento di dolore e riflessione, onorando un cittadino che ha dedicato la propria vita alla promozione del turismo e della cultura, lasciando un’eredità che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e nei lavori di chi ha imparato da lui.