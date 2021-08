Ripartiamo dai giovani e dalla cultura under 30 sconto 50% sugli spettacoli

Ripartiamo dai giovani e dalla cultura: per gli under 30 sconto del 50% sugli spettacoli

Il Comune di Assisi ha deciso di applicare una riduzione del costo del biglietto a favore dei giovani under 30 residenti che vogliono assistere agli spettacoli della stagione estiva in corso ad Assisi.

Lo sconto è del 50 per cento sul prezzo del biglietto. Una misura questa decisa allo scopo di far tornare i giovani il più possibile a seguire le tantissime proposte inserite nel cartellone degli eventi in svolgimento in città. La maggior parte degli eventi della stagione Assisi Estate sono a ingresso gratuito ma, per quelli a pagamento, i giovani assisani pagheranno solo la metà.

La decisione nasce dal fatto che a causa della pandemia da Covid-19 per un anno sono state sospese tutte le attività culturali, ludiche, teatrali e musicali e, ora che si ha una ripartenza anche se nel rispetto delle regole antiCovid, l’amministrazione comunale ha voluto agevolare i giovani che sono stati costretti a sopportare un taglio drastico nella socialità.

Per quest’estate il Comune ha coordinato la realizzazione del cartellone degli eventi che, a vario titolo e dai vari soggetti, sono organizzati in tutto il territorio comunale, ed ha anche contribuito al sostegno di alcune iniziative attraverso un bando pubblico con il quale sono stati cofinanziati i progetti.

“Ma il ruolo dell’amministrazione è andato oltre – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti che ha anche la delega alla cultura e al turismo – con la scontistica riservata ai giovani sotto i 30 anni, riservando una somma dal bilancio comunale, da impiegare per rimborsare la quota dei biglietti agevolati. Un modo questo per essere vicini ai giovani, comprendere le loro esigenze e dare loro un aiuto concreto, uno stimolo a tornare insieme agli eventi e agli spettacoli. Auspichiamo che le nostre ragazze e i nostri ragazzi approfittino di questa promozione offerta loro dal Comune per organizzarsi e partecipare agli spettacoli anche in gruppi di amici. Un modo per ritrovarsi e per sostenere insieme un settore, come quello artistico culturale e degli spettacoli dal vivo, fortemente provato dalla crisi derivante dalla pandemia ”.

Per ottenere i biglietti scontati basta rivolgersi agli organizzatori degli spettacoli, che per gli eventi a pagamento sono Assisi on live (www.assisionlive.it), Piccolo Teatro degli Instabili e il Museo della Memoria (assisimuseodellamemoria@gmail.com).

Per conoscere tutto il calendario degli eventi di può consultare il sito www.visit-assisi.it/eventi. Gli eventi del mese di agosto, con tutti i riferimenti dei contatti degli organizzatori necessari per le prenotazioni nel rispetto delle norme antiCovid sono riassunti nell’opuscolo Assisi Estate.