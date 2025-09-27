Rocca Maggiore rossa ad Assisi per la Giornata del Sì

Il 27 e 28 settembre l’iniziativa AIDO sulla donazione

La Rocca Maggiore di Assisi sarà illuminata di rosso il 27 e 28 settembre 2025 in occasione della “Giornata del Sì”, promossa da AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione come atto in grado di salvare e migliorare la vita di molte persone.

Il Comune di Assisi ha aderito ufficialmente al progetto, scegliendo uno dei monumenti simbolo della città come luogo di richiamo visivo e collettivo. La scelta del rosso non è casuale: il colore diventa segno di partecipazione e di memoria, richiamando l’urgenza di un gesto di responsabilità condivisa.

Parallelamente all’illuminazione della Rocca, l’amministrazione comunale ha aderito alla campagna social “Le Città del Sì”, che coinvolge sindaci e amministratori locali in un appello corale a favore della donazione. Tra i sostenitori figurano il sindaco Valter Stoppini e la presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, che hanno manifestato sostegno e impegno per rafforzare la diffusione del messaggio.

La campagna ha anche lo scopo di informare i cittadini sulle modalità di adesione. La dichiarazione di volontà a donare organi, tessuti e cellule può infatti essere espressa direttamente in Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Una scelta che viene registrata ufficialmente e che permette di dare valore concreto alla disponibilità manifestata.

In vista dell’iniziativa, nei giorni scorsi Stoppini e Rossi hanno incontrato il presidente del gruppo comunale AIDO di Assisi, Francesco Pampanoni, per ribadire la vicinanza dell’amministrazione e il riconoscimento del ruolo svolto dall’associazione sul territorio. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e condivisione in vista delle giornate dedicate alla sensibilizzazione.

La “Giornata del Sì” nasce per rafforzare il messaggio che la donazione non è soltanto un atto individuale, ma una responsabilità sociale. La scelta di illuminare di rosso la Rocca Maggiore, monumento che domina dall’alto la città serafica, assume quindi un significato simbolico e visibile, destinato a coinvolgere cittadini e visitatori.

Attraverso la partecipazione del Comune di Assisi e l’impegno delle istituzioni locali, l’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività nazionali promosse da AIDO, volte a diffondere la cultura della donazione e a favorire un’informazione corretta e accessibile a tutti.