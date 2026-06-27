Rotary Club Assisi, Sara Minozzi nuova presidente del Club

Passaggio della Campana nel segno di continuità e solidarietà

Rotary Club Assisi, Sara Minozzi raccoglie il testimone da Federica Lunghi

Serata dedicata al rinnovamento delle cariche per il Rotary Club Assisi, che giovedì 25 giugno ha celebrato il tradizionale Passaggio della Campana. Nella cornice dell’Hotel Windsor Savoia, alla presenza di soci, ospiti e amici del Club, Sara Minozzi ha assunto la presidenza succedendo a Federica Lunghi, al termine dell’anno rotariano appena concluso.

Un bilancio delle attività svolte nell’anno rotariano

L’incontro si è svolto in un clima di partecipazione e convivialità, favorito dalla suggestiva atmosfera estiva e dallo scenario del centro storico di Assisi. Nel corso della cerimonia, la Past President Federica Lunghi ha ripercorso le principali iniziative promosse durante il proprio mandato, evidenziando i progetti realizzati sia a livello locale sia internazionale.

Tra le attività ricordate figurano l’installazione della Fonte Urbana di acqua potabile refrigerata, liscia e gassata, il sostegno ai pasti scolastici destinati ai bambini dello Zimbabwe, i Global Grant dedicati all’Etiopia, la raccolta di fondi per l’eradicazione della poliomielite, il supporto al Banco Farmaceutico, le iniziative per l’alfabetizzazione dei ragazzi stranieri e i percorsi di orientamento universitario rivolti agli studenti del liceo.

Nel suo intervento, Federica Lunghi ha inoltre ringraziato tutti i soci per la collaborazione e la partecipazione che hanno consentito al Club di sviluppare numerosi progetti di servizio a favore della comunità e del territorio.

Il passaggio di consegne a Sara Minozzi

Al termine della cerimonia il collare presidenziale è stato consegnato a Sara Minozzi, accolta dall’applauso dei presenti. La nuova presidente ha espresso il proprio ringraziamento ai soci e agli ospiti, richiamando i valori dell’amicizia, della collaborazione e dello spirito di servizio che continueranno a guidare le attività del Rotary Club Assisi nel corso del nuovo anno rotariano.

Il tradizionale Passaggio della Campana ha rappresentato anche un momento simbolico di continuità associativa, confermando ancora una volta una guida femminile alla presidenza del Club e valorizzando il contributo delle donne nella vita dell’organizzazione.

Nuovi progetti nel segno della continuità

Con il nuovo assetto, il Rotary Club Assisi si prepara ad affrontare i prossimi mesi mantenendo saldo il proprio impegno nelle iniziative di solidarietà e servizio. L’obiettivo resta quello di sviluppare nuovi progetti a beneficio della comunità, proseguendo un percorso fondato sulla continuità, sulla partecipazione dei soci e sull’attenzione alle esigenze del territorio.

L’avvio del nuovo anno rotariano segna così l’inizio di una nuova fase per il Club, che rinnova il proprio impegno a favore della collettività attraverso attività ispirate ai valori che da sempre ne caratterizzano l’azione.