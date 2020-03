Scrivi in redazione

Rotary Club, consegnato un ventilatore polmonare all’ospedale di Assisi

Il ventilatore polmonare Carat II è stato consegnato oggi pomeriggio all’ospedale di Assisi. La raccolta fondi promossa dal Rotary Club e lanciata venerdì 20 marzo ha permesso in soli 6 giorni di raccogliere l’intero importo per l’acquisto di questo elettromedicale di fondamentale importanza nella gestione dell’emergenza Covid-19 presso il nosocomio cittadino.

Tanti i cittadini che hanno contribuito attraverso la piattaforma GoFundMe, che ad oggi registra la cifra inattesa di 4546 euro, ma anche attraverso bonifici diretti indirizzati al conto corrente del Club per un totale, sempre ad oggi, di 1240 euro. Alla raccolta hanno aderito anche associazioni del territorio quali l’Interact Club (il “settore giovanile” del Rotary, i cui iscritti hanno dai 12 ai 18 anni), il Moto Club “Città di Assisi”, il Circolo del Subasio e l’associazione “Il Giunco”. Il Rotary Club interviene con 3000 euro ed attesta la cifra raccolta al momento a 8786 euro con un piccolo surplus di circa 400 euro rispetto al costo del ventilatore Carat II (8357 euro).

Il Rotary Club, nel ringraziare vivamente i donatori, ha mantenuto attiva la raccolta per cercare di incrementare i fondi e di provare ad acquistare anche un elettrocardiografo, dal costo di 2750 euro più Iva: il link per donare è https://gf.me/u/xrrrb6.

Sempre in tema di salute e di gestione dell’emergenza Covid-19, il Club assisiate inaugurerà domani sera (giovedì 26), alle 21, il ciclo “I giovedì del Rotary”, appuntamenti live sul canale YouTube Rotary Assisi aperti alla cittadinanza. Sarà proprio il dott. Manuel Monti, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Assisi, a parlare della situazione attuale nel nosocomio cittadino, rispondendo anche alle domande via chat da parte degli utenti che vorranno collegarsi. Per seguire la diretta basterà collegarsi a YouTube e cercare il canale “Rotary Assisi” nella stringa di ricerca, oppure collegarsi direttamente al link https://www.youtube.com/ channel/UCv-lBN_ 5cYW7vkKvxDf4x_g