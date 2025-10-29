Santa Maria degli Angeli: fiaccolata CISL per la pace e solidarietà

Da Assisi a Roma, l’Umbria protagonista nella Maratona nazionale

Assisi, 29 ottobre 2025 – Tutto è pronto a Santa Maria degli Angeli per la fiaccolata della pace promossa dalla CISL Umbria, un’iniziativa che unirà istituzioni, associazioni e cittadini in una lunga maratona di solidarietà e impegno civile. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre, dalle ore 18 alle 20, per ribadire che la pace non è mai un dono casuale, ma una responsabilità che ogni persona deve assumere con coraggio, coerenza e azioni concrete, come riporta il comunicato di Livia Di Schino – Cisl Umbria.

La segreteria regionale della CISL sottolinea il valore simbolico e pratico dell’evento: “Mai come oggi, di fronte a conflitti, violenze e nuove divisioni, risuona la necessità di dire no ad ogni guerra e violazione dei diritti umani. La pace si costruisce dove c’è libertà, giustizia, solidarietà e riconoscimento reciproco. Difenderla significa impegnarsi per il dialogo e per la protezione di chi rischia di essere vittima della distruzione”.

La Maratona per la Pace rientra in una catena di iniziative promosse dalla CISL in tutto il Paese e assume una valenza speciale per l’Umbria, terra che storicamente si fa portavoce dei valori di fraternità e solidarietà. La fiaccolata vedrà la partecipazione attiva della Diocesi di Assisi, dell’Anpi, della Croce Rossa e della Caritas, a testimonianza di una sinergia importante tra mondi diversi ma uniti dal desiderio di superare ogni divisione. Il percorso partirà simbolicamente dalla rotatoria davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, per poi proseguire fino a piazza Garibaldi, luogo di incontro e di condivisione.

Questa manifestazione rappresenta una tappa fondamentale di un cammino collettivo che avrà il suo epilogo in una grande assemblea nazionale prevista il prossimo 15 novembre a Roma. “Sarà il simbolo di una volontà comune – dichiara la segretaria CISL Umbria – per costruire una fraternità vera, superando differenze e alimentando la speranza in un futuro più giusto”.

L’invito è rivolto a tutti gli organi di informazione e ai cittadini: la fiaccolata della pace non è solo un evento, ma una testimonianza potente che dall’Umbria vuole parlare all’Italia intera, indicando la strada della convivenza, del coraggio e dell’unità.