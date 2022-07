Search for: Search Button

Sarà ampliata la mensa della scuola primaria Giovanni XXIII

La mensa della scuola primaria Giovanni XXIII sarà ampliata grazie all’accoglimento della domanda da parte del Ministero dell’Istruzione che nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha previsto un importo di 660 mila euro.

“Una notizia bellissima – ha commentato l’assessore alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci – perchè ci permette di realizzare un intervento atteso da anni considerato che l’istituto scolastico (scuola primaria a tempo pieno) è in continua espansione per cui necessita di spazi adeguati e in sicurezza soprattutto per gli effetti della pandemia e delle regole di distanziamento”.

Il progetto di ampliamento della mensa è stato inserito nella graduatoria pubblicata dal Ministero in seguito all’avviso pubblico avente ad oggetto proprio l’ampliamento e/o la costruzione di mense scolastiche, bando al quale il comune di Assisi, ufficio edilizia scolastica, ha prontamente partecipato.

L’intervento prevede un ampliamento della mensa esistente di circa 350 metri quadrati al fine di dedicare nuovi locali al refettorio, la riqualificazione della cucina in relazione alle nuove esigenze e l’adattamento a spazi polivalenti di alcuni locali esistenti per garantire una migliore fruibilità della struttura da parte dei bambini e del personale.

“Tale finanziamento – ha aggiunto l’assessore – conferma la direzione giusta intrapresa dall’amministrazione comunale di prestare attenzione e impegnarsi per mettere in piedi azioni concrete finalizzate a rendere più sicure, più moderne e più funzionali le nostre scuole. Il finanziamento a fondo perduto ottenuto con il Pnrr ci permetterà di migliorare il servizio mensa e di dare concreta attuazione a un disegno strategico di questa amministrazione ovvero potenziare l’offerta formativa a tempo pieno in tutte le nostre scuole “.